Tourisme au Sahara : l’Algérie prépare le lancement du VISA électronique

Ce jeudi, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, a annoncé une série de mesures pour stimuler l’industrie touristique en Algérie. Son ministère travaille en collaboration avec divers secteurs afin d’introduire un visa électronique, une initiative visant à simplifier l’entrée des touristes étrangers désireux de découvrir les merveilles du désert algérien. Dans le cadre de cette stratégie, le ministre a également souligné la nécessité d’augmenter les liaisons aériennes entre les capitales européennes et le sud de l’Algérie, de renforcer les infrastructures d’hébergement et d’améliorer la qualité des services offerts aux visiteurs.

L’Algérie mise sur le visa électronique pour booster le tourisme saharien

Cette annonce a été faite à l’occasion de l’ouverture de la sixième édition du Festival du tourisme saharien, organisé dans la wilaya d’El Oued. Mokhtar Didouche a souligné l’attrait croissant du désert algérien pour les visiteurs internationaux, un secteur en pleine expansion ces dernières années. « Les autorités publiques ont élaboré une stratégie pour développer le tourisme en améliorant les conditions d’accueil et d’hébergement », a-t-il déclaré. Selon lui, des progrès importants ont déjà été réalisés dans cette direction.

Le festival, inscrit dans les efforts de l’État pour promouvoir le tourisme saharien, constitue un événement phare dans le développement touristique de la région. Avec son riche patrimoine matériel et immatériel, ainsi que ses paysages spectaculaires, le désert algérien représente une priorité pour le gouvernement, qui souhaite capitaliser sur ce potentiel unique.

Pôle touristique au Sahara : le nouvel objectif de l’Algérie

L’objectif de cette édition du festival est de repositionner l’Algérie sur la carte touristique internationale en mettant en valeur ses atouts et en offrant aux professionnels un espace d’échanges et de promotion. De nombreuses activités, allant des ateliers aux conférences, en passant par des événements sportifs et culturels, visent à mettre en lumière les offres touristiques de la région. Les représentants des médias, tant nationaux qu’internationaux, sont également invités à découvrir les installations et services locaux, conçus pour répondre aux standards internationaux.

À travers cette série d’initiatives, l’Algérie espère se positionner comme une destination incontournable pour les passionnés de tourisme saharien et renforcer son attractivité sur la scène mondiale.