Tourisme : après avoir visité Béjaïa, un Américain explore Sétif

Malgré son fort potentiel touristique, il reste encore du chemin à faire pour l’Algérie. En effet, en comparaison avec ses voisins la Tunisie et le Maroc, l’Algérie accueille, chaque année, près de deux millions e touristes dont la majorité sont des membres de la diaspora.

Cependant, ces derniers mois, de plus en plus de touristes étrangers s’intéressent à l’Algérie comme destination touristiques. Et font part de leurs expériences de voyage via les réseaux sociaux. En effet, ces derniers ne ratent aucune occasion pour casser les préjugés et montrer au monde entier la beauté de l’Algérie et la convivialité de son peuple.

C’est le cas du Globe-trotter américain Chris connu sous le nom de « Authentic Traveling », qui, dès son arrivée sur le territoire national, a partagé une vidéo pour démentir tous les préjugés concernant l’insécurité en Algérie. En effet, se tenant devant un beau paysage du cap carbone, ce touriste américain invite ses abonnés à se rendre en Algérie pour profiter de la beauté de ses paysages.

Par le biais de vidéos diffusé sur sa chaine YouTube, Chris partagent ses expériences dans chaque ville algérienne qu’il visite. Et fait part de ses impressions concernant les spécialités culinaires de chaque région.

Un touriste américain fasciné par Sétif et Djemila

Après Gherdaia, Alger et Bejaia Chris part à la découverte de Sétif. Une ville qu’il décrit dans ses vidéos, l’une des principales villes économiques en Algérie. Ce touriste qui a visité plus de 143 pays dans le monde, n’a pas oublié de faire part de son séjour via ses réseaux sociaux.

Pendant son séjour à Sétif, Chris part à sa découverte de ses rues, de ses centres commerciaux. Mais aussi, il rend visite au musée archéologique de la ville. En effet, arrivé sur les lieux, Chris a été surpris de constater le prix d’entrée à ce musée, notamment 200 Dzd, qu’il estime très abordable. En commençant sa visite, Chris voyage dans le temps pour les mémoires des civilisations anciennes. Et ce, grâce aux objets exposés dans ce musée, tel que les collections de bronzes et de silex.

En poursuivant son aventure à Sétif, Chris fait une petite pause au niveau de l’un des monuments emblématiques de la ville, la fontaine d’Ain El Fouara. Et poursuivit son chemin pour aller découvrir les ruines romaines de Djemila. Pour clôturer son aventure, Chris a fait part de sa hâte d’y retourner en Algérie, un pays où il a passé deux incroyables voyages.