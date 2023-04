Tourisme Algérie : la Grande Mosquée d’Alger fascine un créateur de contenu marocain

L’Algérie continue de fasciner les touristes du monde entier avec ses merveilles architecturales ! Récemment, un créateur de contenu marocain connu sous le nom de Kwela sur les réseaux sociaux notamment sur TikTok, a posté une vidéo, lors de sa visite de la capitale Alger.

Effectivement, le tiktokeur marocain n’a pas hésité à visiter l’un des plus beaux monuments en Algérie mais dans le monde arabe. Il s’agit bien évidemment de la grande mosquée d’Alger. Par le biais de cette vidéo publiée sur TikTok, Kwela a salué la beauté de la Grande Mosquée d’Alger.

Dans le détail, le jeune homme a été profondément impressionné par la grandeur et l’architecture du monument, qu’il décrit comme un chef-d’œuvre architectural magnifique. Dans son tiktok qui a été largement relayé sur les réseaux sociaux, le créateur de contenu a montré la mosquée sous toutes ses coutures, filmant à la fois l’intérieur et l’extérieur de ce joyau de l’architecture islamique.

Ainsi que le plus grand minaret du monde. Le tiktokeur a été captivé par l’association de la couleur blanche des murs et du plafond avec les couleurs du tapis. « J’ai apprécié l’association entre la couleur blanche des murs et du plafond avec les couleurs du tapis », a indiqué le principal concerné.

Le créateur de contenu a également profité de son passage à la mosquée pour effectuer la prière du Asr. D’ailleurs, il n’a pas dissimulé son sentiment de tranquillité et sérénité au sein de la mosquée. « Une fois entré, vous sentirez le calme et la tranquillité », a-t-il déclaré.

La Grande Mosquée d’Alger : une merveille architecturale

La Grande Mosquée d’Alger, également connue sous le nom de Djamaâ El-Djazaïr, est l’une des merveilles architecturales les plus impressionnantes au monde. Située dans la capitale algérienne, la mosquée a été inaugurée en avril 2019. Elle est considérée comme la troisième plus grande mosquée au monde, après la mosquée al-Haram à La Mecque et la mosquée du Prophète à Médine.

La mosquée est dotée d’une salle de prière qui s’étend sur une superficie de 20 000 mètres carrés et peut accueillir jusqu’à 120 000 fidèles. La salle de prière est constituée d’une nef centrale entourée de colonnades, avec à l’est un mihrab en marbre blanc. La salle est surmontée d’une coupole massive d’un diamètre de 50 mètres, culminant à une hauteur de 70 mètres.

Le minaret est également impressionnant, atteignant une hauteur de 265 mètres, ce qui en fait le plus haut minaret au monde. Il est équipé d’une plateforme d’observation au sommet, permettant aux visiteurs de profiter d’une vue panoramique sur la baie d’Alger.

La construction de la mosquée a duré 7 ans

La construction de la Grande Mosquée d’Alger a débuté en 2012, et sa réalisation a mobilisé des milliers de travailleurs et d’experts. Le projet a été confié à une entreprise chinoise, et la construction a été supervisée par des architectes algériens. Le coût total du projet s’est élevé à plus de 1,2 milliard de dollars.

La mosquée est un véritable joyau architectural, alliant tradition et modernité. Elle est construite en béton armé et en acier, mais intègre également des éléments traditionnels tels que des mosaïques, des calligraphies, et des motifs en céramique. Les couleurs de la mosquée sont également saisissantes, avec des teintes blanches, vertes et dorées.

La Grande Mosquée d’Alger est non seulement un lieu de culte, mais aussi un lieu de culture et de savoir. Elle abrite une bibliothèque contenant plus de 100 000 livres et manuscrits sur l’histoire et la culture de l’Islam.