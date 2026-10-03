Tourisme en Algérie : 294 projets hôteliers, dont 183 sur des terrains privés

Le ministère du Tourisme a fait le point jeudi sur le foncier destiné à l’investissement touristique. Il recense 294 projets hôteliers en cours dans les zones d’expansion touristique, dont 183 sur des terrains privés. L’aménagement de dix nouvelles zones doit aussi offrir 70 terrains aux investisseurs.

La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a présidé jeudi 1er octobre une réunion de coordination. Les cadres centraux et l’Agence nationale du foncier touristique (ANFT) y participaient, au siège du ministère. Elle visait à actualiser l’inventaire des terrains proposés aux investisseurs par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.

Pour la ministre, le développement du tourisme intérieur et saharien passe par des terrains clairs, aménagés et exploitables. Elle a aussi appelé à lever les obstacles administratifs et techniques qui freinent les projets.

294 projets hôteliers, dont 183 sur des terrains privés

Selon le ministère, 294 projets hôteliers agréés sont en cours de réalisation dans les zones d’expansion touristique (ZET). Parmi eux, 111 relèvent du droit de concession sur des terrains publics. Les 183 autres sont implantés sur des terrains appartenant à des particuliers.

Les terrains privés accueillent ainsi plus de 62 % des projets en cours. Le développement de l’offre hôtelière repose donc largement sur des propriétaires privés, y compris à l’intérieur des ZET.

Ces projets doivent étoffer un parc encore limité. Dans le seul Grand Sud, la ministre recensait en avril 258 établissements hôteliers, pour 20 000 lits.

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Dix nouvelles zones touristiques en cours d’aménagement

Le portefeuille foncier touristique compte 238 zones d’expansion et sites touristiques classés, répartis dans 50 wilayas. Parmi eux, 86 ZET disposent déjà d’un plan d’aménagement touristique, et 25 ont fait l’objet de travaux d’aménagement. Ces zones couvrent tous les types de tourisme : balnéaire, thermal, montagnard, culturel et saharien.

Le ministère a aussi lancé l’aménagement de dix nouvelles ZET, une opération suivie par l’ANFT. Elle dispose d’une enveloppe de plus de 10 milliards de DA. Elle concerne les wilayas de Biskra, Naâma, Djanet, El Oued, Khenchela, Skikda, Tizi Ouzou, Annaba, Mostaganem et Boumerdès.

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Ces travaux doivent offrir 70 assiettes foncières aux investisseurs. Ils pourront y réaliser des villages touristiques, des hôtels, des bungalows et des complexes touristiques.

Le ministère a également lancé le bornage des ZET, pour les protéger contre les empiètements et les détournements de vocation. L’opération doit aussi permettre de mieux connaître le stock foncier touristique. Elle mobilise les services des Domaines, la conservation foncière et les autorités locales.

Un fichier numérique pour les investisseurs

Houria Meddahi a donné plusieurs instructions pour assainir et mettre à jour les données du foncier touristique :

achever l’inventaire des terrains, notamment des ZET aménagées et raccordées aux réseaux ;

terminer les travaux d’aménagement et de raccordement des ZET ;

lever les obstacles administratifs et techniques qui freinent les projets, et accompagner les investisseurs ;

encourager des formules légères, comme les bungalows et les campings familiaux équipés.

La ministre souhaite aussi un fichier national numérique du foncier touristique. Il indiquera pour chaque terrain son statut juridique, sa superficie, sa localisation, son raccordement aux réseaux et les projets possibles. Les investisseurs pourront ainsi accéder à des informations claires et fiables.

Le dossier revient régulièrement à l’agenda du ministère. En août, la ministre avait déjà réuni les responsables de Jijel, de Skikda et d’Oran sur l’assainissement du foncier touristique. L’objectif reste le même : proposer aux investisseurs des terrains réellement exploitables.

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