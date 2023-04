Tourisme : « Alger, capitale de la fusion des cultures »

L’Algérie comme à se faire un nom auprès des amateurs du voyage. En effet, nombreux sont les voyageurs étrangers qui vantent le potentiel touristique de l’Algérie, et la qualifie comme la prochaine destination préférée des influenceurs.

Un constant qui se confirme petit à petit. Journalistes, photographes ou encore blogueurs voyage s’empressent pour partager leurs expériences en Algérie et casser les préjugés sur ce pays, restés longtemps fermé aux touristes étrangers.

Venus des USA, de la France, de la Belgique ou encore de l’Italie, ces voyageurs ne ratent aucune occasion pour venir découvrir les trésors de l’Algérie. C’est le cas pour Alejandra, une Espagnole, et son compagnon, Warner d’origine allemande.

De voyage en Algérie, Alejandra et Warner découvre la capitale

Alejandera et Warner sont venus en Algérie pour assister au mariage de l’un de leurs amis. Cependant, cette visite est également l’occasion idéale pour exploiter l’Algérie, du mois une partie d’elle. Pour ce faire, le couple a décidé de rester dans le pays deux semaines.

En effet, ces deux touristes qui pensent que l’Algérie est la destination de voyage idéale, se sont rapidement lancé dans la découverte de la capitale Alger. Où is tombent sous le charme de ses ruelles sinueuses et ses marchés vibrants.

Mais qui dit la capitale Alger, dit une virée obligatoire à sa Casbah. Pour Alejandra, cette dernière est un endroit où on se sent en sécurité. Cette visite se poursuit avec un passage dans plusieurs lieus mythique de la capitale. Notamment, à la mosquée Ketchaoua, le Bastion 23, et la Grande Poste d’Alger.

Comme plusieurs autres voyageurs étrangers, Alejandra et Warner ont été surpris de constater la convivialité et la gentillesse des habitants de la capitale. Pour ces derniers, Alger représente la capitale de la fusion des cultures. Pendant leur séjour à Alger, les deux touristes ont eu l’occasion à gouter plusieurs spécialités culinaires. Cependant, ces derniers regrettent l’indisponibilité, voire l’absence d’endroit pour manger de la nourriture végan.

