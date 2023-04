Tourisme : « Alger évoque des souvenirs de Marseille », journaliste londonien

L’Algérie commence à se faire une réputation de destination unique en son genre chez des touristes étrangers. Trop longtemps fermé pour un tourisme de masse, le pays devient de plus en plus une destination prisée de plusieurs habitués et professionnels des voyages.

C’est le cas de plusieurs influenceurs, mais aussi journalistes voyages qui ont pris le premier vol vers l’Algérie pour explorer cette destination. À l’exemple de ces derniers, Mark Stratton, un journaliste et rédacteur londonien qui n’a pas hésité à faire ses bagages pour partir à la découverte de ce pays mystérieux de l’Afrique.

Lorsque marque a décidé de se rendre pour la première fois en Algérie, il ne savait pas trop à quoi s’attendre. En effet, il était loin d’imaginer un pays riche en histoire et en culture.

Mark Stratton : « Alger évoque des souvenirs de Marseille »

D’ailleurs, Mark Stratton a même consacré un article et un podcast dans le magazine anglais de voyage Wanderlust Travel. Dans ces derniers, le journaliste raconte son séjour dans le pays et dresse un tableau d’une Algérie « qui refuse à être définie par quoi que ce soit d’autre qu’elle-même ».

Le point de départ de park était la capitale Alger, dans son article, il décrit la capitale comme une ville de collines et de café. Il raconte que pendant son séjour, il quittait son hôtel pour aller prendre son café accompagné d’un croissant dans un coin de la capitale. Une ville qui lui rappelle des souvenirs de Marseille : son architecture art déco, la circulation bruyante, les marinas animées…

Un autre paysage qui a séduit le journaliste britannique, il s’agit de celui qui se dessine à l’heure de la prière du vendredi, au moment où tout le monde se précipitent vers les mosquées. En plein cœur de la capitale, les familles parcourent les étals de dattes suspendus, les tenues traditionnelles, tandis que leurs enfants chassent les pigeons avec enthousiasme.

L’Algérie représente une mosaïque historique et culturelle

À Djemila, il raconte avoir vu un sublime spectacle au niveau de son musée. Il s’agit notamment d’une mosaïque romaine, illustrant la licence d’un d’un des personnages de cette époque. Une œuvre qu’il qualifie d’un « véritable spectacle » qui l’a invité à pousser plusieurs réflexions sur l’Algérie et à s’intéresser davantage au pays.

Pour ce voyageur, l’Algérie constitue une mosaïque composée à la fois de son histoire et de sa culture et illustrant un sublime spectacle : des ruines romaines usées par les intempéries aux mosquées ottomanes, en passant par ses dunes de sables fouettées. Pour Mark, l’Algérie est une terre où les échos des plus grands empires de l’histoire résonnent encore dans les vents du désert. Mais aussi est un pays où chaque coin présente un mélange d’histoire et de culture unique.

| À LIRE AUSSI :

>> Voyage : Liligo dévoile 5 vérités peu connues sur l’Algérie

>> En shooting à côté d’un lionceau, un photographe algérien enflamme la toile