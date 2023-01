Tourisme à Djanet : un responsable révèle des chiffres prometteurs

Le directeur du tourisme et de l’artisanat de la région de Djanet, El Amine Hammadi, a confirmé que la région de Djanet a connu, au cours des derniers jours de l’année écoulée, un grand mouvement d’activité touristique.

Hammadi a souligné qu’il existe des indicateurs positifs indiquant le succès de la saison touristique du désert. Soulignant que le nombre de touristes depuis le début de la saison jusqu’au début du mois de décembre dernier a atteint environ 2 728 touristes. Parmi eux, 1 000 touristes étrangers de diverses nationalités et 1 728 touristes nationaux. Ajoutant que la ligne aérienne Paris-Djanet a été ouverte va inciter les touristes à affluer vers la région via cette voie aérienne directe.

Le même intervenant a souligné que ses intérêts assurent la mise à disposition de toutes les ressources matérielles et humaines disponibles. Et en coordination avec les différents partenaires du secteur afin d’assurer un bon séjour pour les arrivées dans l’état de Djanet.

Les touristes à Djanet préfèrent le tourisme d’aventure

Il a également souligné que les touristes venant dans la région de Djanet préfèrent se lancer directement dans l’aventure de passer la nuit en plein air et profiter de l’immensité et de la beauté du désert et des paysages naturels qui caractérisent la région. Les sentiers touristiques « Tadrart Al-Hamra », « Essendelin », « Ihrir » et « Safar » sont les zones touristiques les plus importantes qui sont préférées par les touristes étrangers de différentes nationalités, ainsi que par les visiteurs locaux.

De plus, le même responsable affirme également que toutes les installations nécessaires ont été prévues pour assurer un séjour touristique confortable aux visiteurs de la région. Où les propriétaires d’agences de voyages et de tourisme tiennent à la commodité des touristes et fournissent toutes les informations historiques sur la région, en particulier sur les dessins et les inscriptions sur pierre. Il leur fournit des moyens de transport et des guides touristiques pour se déplacer avec eux dans différents domaines pour profiter du paysage du désert.

Enfin, la région « Tedraret Al-Hamra » est considérée parmi les destinations touristiques préférées qui ont connu ces derniers jours un afflux important de touristes ayant résidé dans ses charmantes régions.