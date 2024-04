Tourisme à Constantine : meilleurs lieux à visiter et tarifs des hôtels

Constantine, ville millénaire perchée sur un rocher, est situé au nord est de l’Algérie et est l’une des plus grandes cités du pays. La ville est non seulement l’une des plus anciennes du pays, mais du monde entier. En effet, la découverte d’objets datant de la préhistoire dans la région font estimer l’occupation de Constantine à un million d’années. La ville connut aussi à travers l’histoire beaucoup de cultures, ce qui lui a valu d’avoir plusieurs noms à travers les temps ; « SarimBatim » par les Phéniciens, puis « Cirta » la capitale de Numidie et enfin Constantina, par Constantin premier qui l’a reconstruit en l’an 313 après sa destruction par son rival, l’empereur romain Maxence.

Découvrir la ville de Constantine

La cité de Constantine captive bon nombre de visiteurs chaque année par son impressionnante histoire ainsi que ses nombreuses richesses culturelles et architecturales.

La ville des ponts suspendus

Il faut dire que la ville mérite bien son surnom de ville des ponts. De nombreux édifices sont à observer et même à emprunter dans ses dédales. Vous pourrez explorer le pont de Sidi Rached qui, par ses caractéristiques, tenait le record du plus haut pont en pierre dans le monde lors de sa construction. Comment aller à Constantine sans admirer le pont suspendu de Sidi M’Cid ? Aussi appelé « le pont des chutes », ce dernier mesure près de 175 m de hauteur.

Le chemin des touristes

Il s’agit d’un aménagement spécialement conçu pour faire chavirer le cœur des voyageurs qui affluent à la visite de la ville. C’est un chemin étroit long de 2,5 km au cœur des gorges du Rhummel. Il faut donc le parcourir par soi-même pour se rendre compte de la prouesse architecturale qu’a réalisé l’ingénieur Frédéric Rémès lors de sa construction entre 1843 et 1895.

Patrimoine religieux

Constantine possède une centaine de mosquées et zaouias, à l’image de celle de Sidi El Kettani qui abrite aussi une école coranique ou encore celle de Sidi Lakhdar.

La grande mosquée est parmi les lieux que vous ne devez surtout pas oublier de visiter. Elle représente le plus ancien édifice religieux de toute la ville. Il y a aussi la zawiya Souk-El-Ghozel datant de l’époque turque. Elle fut transformée en église catholique pendant la colonisation française avant de redevenir une mosquée après l’indépendance. Enfin, la mosquée imposante qu’il est impossible de rater ; celle de l’Émir Abdelkader. Cette dernière est intégrée au sein de l’université des sciences islamiques de Constantine.

Le musée de la ville

Surnommé unanimement par les locaux : « La maison des merveilles », le musée fut construit en 1931 et présente en son sein trois sections principales consacrées aux beaux-arts, à l’ethnographie et à l’archéologie.

Dans les collections archéologiques, vous pourrez admirer les vestiges des diverses civilisations qui se sont installées dans la région, à savoir : la civilisation numide, carthaginoise, romaine, chrétienne et enfin, musulmane. Quant à la section de l’ethnographie, vous observerez des échantillons d’armes blanches et à feu, d’habits traditionnels de la région, d’ustensiles en cuivre, etc.

Où se loger pendant sa visite à Constantine ?

Le prix des hôtels dans la ville tourne autour des 3500 DA la nuitée, vous pourrez trouver facilement d’autres établissements moins chers comme des auberges de jeunesse et des dortoirs bas prix si vous voyagez seul.

La location d’appartements pourrait aussi être envisagée comme solution. Le prix des petits studios varie selon la localisation, la saison ainsi que la durée de votre visite. Les prix commencent à partir de 5 000 DA/nuitée.