Tourisme 2024 : les plus anciennes mosquées d’Algérie ouvertes aux visiteurs

L’Algérie, pays aux milliers d’années d’histoire, est une adresse spéciale de la Méditerranée. Reliant désert et mer et point de passage incontournable pour les voyageurs et commerçants vers et depuis l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, le pays, avec les nombreuses occupations qu’il connut, est aujourd’hui un puits sans fond d’histoire.

Et, parmi le riche patrimoine algérien, on ne peut ne pas citer les mosquées. Plus qu’un lieu de pratique religieuse, les mosquées algériennes ont joué des rôles majeurs dans l’histoire de la région et ont influencé de manière directe ou indirecte beaucoup d’événements qui ont permis avec le temps et les circonstances a ce que l’Algérie devienne ce qu’elle est aujourd’hui.

Voici une liste rassemblant certaines des plus anciennes mosquées du pays ouvertes aux touristes.

Mosquée de Sidi Okba

La Mosquée de Sidi Okba est une mosquée située dans la petite ville du même nom, dans la wilaya de Biskra. Elle fut construite en 686 de notre ère et est l’une des plus anciennes mosquées du grand Maghreb.

Bâtie principalement à partir des troncs de palmier, de bois, de pierre, de chaux et d’enduit, son décor architectural intérieur est fait de métal, céramique et de bois. La mosquée appartient à un grand complexe édifié autour du tombeau de Oqba Ibn Nafaa, célèbre conquérant venu d’Arabie durant la période de l’islamisation de l’Afrique du Nord.

Cette mosquée, pépite architecturale et religieuse, illustre parfaitement le style architectural médinois. Son plan est, en effet, inspiré de la première mosquée construite à Médine. Elle deviendra au fil du temps un centre de rassemblement culturel qui formera de grandes personnalités du monde musulman.

Mosquée Sidi Ramdane

Djamâa Kasba El Kedima ou Djamâa Sidi Ramadane est une mosquée de la Casbah d’Alger datant de l’époque des dynasties berbères médiévales. Le bâtiment fut édifié à proximité de l’ancienne casbah berbère primitive de la ville d’Alger et sa date de construction fait diverger beaucoup d’historien. Certains estiment sa construction entre le 5ᵉ et 6ᵉ siècle de notre ère, ce qui en fait potentiellement la plus vieille mosquée d’Alger.

Son architecture typiquement berbère, avec des toits en double pente et recouverts de tuiles et un lourd minaret carré, ne présente pas de qualité ornementale particulière et reflète ainsi l’architecture correspondant au cadre austère, pauvre et rude dans lequel priaient les premières populations de la ville d’Alger.

Au 15ᵉ siècle, la mosquée change de nom, la dénomination « mosquée de la Kasba » tombe pour être remplacée par le nom d’un sage réputé de l’époque : Sidi Ramdan. Aujourd’hui encore, la mosquée est un site incontournable pour les visiteurs de la Casbah.

Mosquée Sidi Bou Maiza

La mosquée de Bou Maiza est située à Ténès, ville portuaire de la wilaya de Chlef. Construite entre le 9ᵉ et le 11ᵉ siècle pendant le règne de la dynastie des Idrissides et dans un style inspiré de la Grande Mosquée de Damas, elle est ainsi considérée comme étant la plus ancienne mosquée d’Algérie, restée intacte malgré tous les siècles qu’elle a vu passer.

La mosquée de Sidi Bou Maiza a subi une série de catastrophes à la suite des séismes de 1980 et de 1954. Ainsi, d’importants travaux modifièrent son plan initial. Néanmoins, elle est aujourd’hui dans un état remarquable, faisant d’elle la fierté de la ville de Ténès ainsi que ses habitants.

Grande Mosquée de Nedroma

La Grande Mosquée de Nedroma, située dans la commune portant le même nom dans la wilaya de Tlemcen, a été construite en 1145 sous les ordres du prince de la dynastie berbère des Almoravides ; Tachfin Ben Ali. Érigée en brique et en pierre, avec un toit de tuiles sur une charpente de bois, son décor architectural extérieur est dessiné en plaques de marbres et en briques. Le décor intérieur est fait de carreaux de céramique, de tableaux de bois sculpté, et de plâtre garni.

Grande Mosquée de Tlemcen La Grande Mosquée de Tlemcen a été bâtie en 1136 par le calife de la dynastie berbère des Almoravides ; Ali Ben Youssef. Construite en brique, pierre et plâtre, son décor architectural comporte du plâtre sculpté et ajouré, du marbre ainsi que de la céramique mais aussi, du bois. Cet édifice de 60 m est, aux côtés de la Grande Mosquée de Nedroma et la grande mosquée d’Alger, le seul monument de toute la dynastie Almoravides subsistant aujourd’hui en Algérie.