Tourisme : 2000 agences touristiques ont déclaré faillite

La pandémie du Covid-19 a touché de plein fouet le secteur touristique en Algérie, le bilan engendré par l’arrêt total de l’activité touristique a été incroyablement désastreux pour les agences touristiques algériennes.

C’est Cherif Menacer, le secrétaire général adjoint du syndicat national des agences de voyage, qui est venu à affirmer hier samedi que plus de 2 000 agence touristique ont fait faillite.

Menacer a en outre apporté plus de précisions en déclarant que les causes principales d’un tel constat sont dues à la crise sanitaire qui dure depuis maintenant 10 mois, et aux contraintes en rapport avec la location des bureaux que cette même crise avait engendré.

Un appel à l’aide

Les employés du secteur touristique en Algérie n’ont bénéficié que d’une aide de 3 millions de centimes, ainsi que d’une autre aide de la valeur d’un million de centimes, des montants que Chérif Menacer juge comme insuffisants en tenant compte de l’ampleur des dégâts constatés.

Par ailleurs, le secrétaire général adjoint du syndicat national des agences de voyages, a lancé un appel à l’aide envers les autorités concernées par le secteur du tourisme, estimant qu’il faudrait peut-être déclarer ce secteur comme étant un sinistré, afin de pouvoir allouer des aides financières aux milliers de travailleurs dans ce secteur qui risquent de voir leurs postes perdus.

Des milliards de dinars de pertes

Compte tenu des annulations de billetterie et des forfaits de réservation, on peut aisément déduire que le secteur touristique en Algérie a été paralysé à 100 %. Le Sahara Algérien qui était une destination très prisée, peine à remplir les quelques places proposées par les agences. Les hôtels eux aussi affichent des pertes considérables.

Toutes ces données indiquent que le secteur touristique souffre gravement de la crise sanitaire que le pays traverse depuis quelques mois, et que ses pertes sont comptées en milliards de dinars depuis le début de l’année en cours.

Les répercussions de telles pertes seront cependant payés par les 150 000 employés qui activent dans ce secteur. Qu’ils soient dans la filière de l’hôtellerie, ou bien de la restauration, ces milliers de travailleurs risquent de se retrouver au chômage si l’état ne se décide pas à agir pour remettre le secteur du tourisme sur pied.

