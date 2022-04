Toulouse : détails sur l’expulsion de l’Algérien qui avait armé Merah

Peiné à 10 ans de détention provisoire pour sa participation à des opérations militaires contre le terroriste Mohammed Merah, Fettah Malki a été interpellé le 22 avril 2022 et mis en détention administrative dans la région de Toulouse.

Un emblème encombrant dans le cadre de la lutte antiterroriste. Jugé à 10 ans de prison en appel, en 2019, notamment pour avoir procuré le pistolet Uzi et le gilet pare-balles à Mohammed Merah, Fettah Malki a été interpellé et incarcéré dans le centre de rétention administrative de Cornebarrieu, proche de Toulouse, vendredi 22 avril 2022.

En effet, certains se sont offusqués du fait que cet Algérien de 38 ans était en liberté dans la Ville rose – après avoir effectué sa peine, et ce, alors même que les Présidents français et israélien, Emmanuel Macron et Isaac Herzog, commémoraient justement le dixième anniversaire du drame de Toulouse. Une cérémonie a été célébrée en point d’orgue, le dimanche 20 mars 2022, au sein de l’école juive martyre d’Ohr Torah ( autrefois Ozar Hatorah), dans laquelle Jonathan Sandler, ses deux garçons, Arié et Gabriel, ainsi que Myriam Monsonego, ont été assassinés par le djihadiste.

Toutefois, si le système judiciaire pénal avait condamné le jeune homme à une expulsion hors du territoire français à son terme, celui-ci s’est depuis retrouvé au cœur de tout un arsenal administratif. L’Algérie avait en effet initialement refusé de le recevoir sur son territoire national. Et l’avocat de Fettah Malki avait introduit plusieurs recours auprès du tribunal administratif pour contester cette expulsion.

Validée par le préfet de Haute-Garonne, son interpellation vendredi dernier devait se traduire par une « expulsion vers l’Algérie hier ou aujourd’hui ». Or, un nouvel incident de parcours viendra gripper la machine. Fettah Malki aurait en effet contracté… le Covid-19. Une mesure qui a été suspendue. Pour le moment, il demeure dans le centre de rétention administrative (CRA) qui se trouve à Cornebarrieu (Haute-Garonne), près de Toulouse.

Un retour à la case de prison pour Malki

Jugé aux assises du fait de sa complicité d’assassinat (le volet terroriste de son appui logistique non retenu en appel), le prévenu a été condamné en avril 2019 à 10 ans de prison ferme.

Sorti de prison en août 2021, il avait été placé dans le centre de rétention administrative dont dépend Cornebarrieu (Haute-Garonne), en attendant son expulsion vers l’Algérie. Les policiers toulousains l’ont interpellé, vendredi 18 novembre 2021, sur la commune d’Izards. Au domicile de sa compagne, alors que ce dernier était en résidence surveillée chez sa mère.

Pour le non-respect des termes de sa mise à l’épreuve, édictée par le préfet de Haute-Garonne, Fettah Malki a été jugé le lundi 22 novembre 2021, dans le cadre d’une comparution immédiate, devant la cour d’assises de Toulouse. Ainsi, pour ne pas avoir respecté les conditions de son assignation à résidence, le tribunal pénal a prononcé une peine de trois mois de prison contre Fetah Malki.