Toujours pas de Mahrez, Belaïli et Slimani et 3 surprises dans la liste de Petkovic

Vladimir Petkovic a enfin dévoilé la liste des joueurs concernés par le stage du mois de juin. Les trois cadres Riyad Mahrez, Islam Slimani et Youcef Belaïli n’ont pas été appelés pour la deuxième fois de suite. Farès Chaïbi a été écarté, tandis que Chouaib Keddad est l’invité surprise.

Comme prévu, c’est ce matin que Vladimir Petkovic a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de juin. Comme il fallait s’y attendre, le sélectionneur national a reconduit pratiquement le même groupe du dernier regroupement du mois de mars, en appliquant l’adage qui dit : « On prend les mêmes et on recommence ».

La grande surprise, c’est la mise à l’écart de Farès Chaïbi et Mohamed-Bachir Belloumi. Et pourtant, les deux joueurs sont performants avec leurs clubs respectifs, Franckfurt et Sporting Farense.

L’autre surprise dans la liste, c’est la convocation de Chouaib Keddad. Le défenseur du CR Bélouizdad célèbre sa première convocation chez les Verts. Il est le quatrième joueur local dans la liste en plus d’Oussama Benbot, Zinedine Belaid et Mohamed-Amine Madani.

À noter que la liste a été également marquée par l’absence de Ramy Bensebaini. Et pour cause, il n’est pas encore rétabli de sa blessure à la cuisse, contractée lors du dernier stage de la sélection nationale en mois de mars.

Est-ce la fin pour Mahrez, Belaïli et Slimani ?

Pour le deuxième stage de suite, Vladimir Petkovic n’a pas fait appel à Riyad Mahrez, Youcef Belaïli et Islam Slimani. Si Mahrez n’a pas montré l’envie de revenir en sélection, tandis que Slimani est loin de son meilleur niveau, on s’attendait au retour de Belaïli, qui enchaine les bonnes performances avec le MC Alger.

De quoi ouvrir les portes aux spéculations si c’est vraiment la fin pour les trois cadres en sélection. Reste à savoir s’ils seront de retour à l’occasion du prochain rassemblement en mois de septembre ou non.