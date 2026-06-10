Tougaï suspendu 12 mois en Tunisie pour cette raison

En plein regroupement avec l’équipe nationale d’Algérie à Kansas City, aux États-Unis, Mohamed-Amine Tougaï a reçu une très mauvaise nouvelle, à quelques jours l’entrée en lice des Verts en Coupe du monde 2026. Le défenseur international a écopé d’une lourde sanction de la part de la Commission de discipline de la Ligue tunisienne de football. En effet, elle lui a infligé une suspension de 12 mois, a-t-on appris auprès des médias tunisiens. Une décision qui fait déjà grand bruit et qui pourrait avoir des répercussions importantes sur la suite de sa carrière.

Cette affaire remonte aux incidents survenus lors du derby de Tunis entre l’Espérance de Tunis et le Club Africain, disputé au mois de mai dernier pour le compte de la 29e journée du championnat local. Un match à haute tension entre deux éternels rivaux, dont la fin a été marquée par des débordements. Au cœur de la polémique, Mohamed-Amine Tougaï s’est retrouvé impliqué dans une bagarre avec un dirigeant du Club Africain.

S’appuyant sur les images vidéo de l’incident, la Commission de discipline n’a pas hésité à sévir avec fermeté. Le verdict est tombé : une année de suspension pour le défenseur algérien. Une sanction particulièrement lourde, qui a surpris de nombreux observateurs et qui pénalise fortement le joueur, alors qu’il traversait une période stable dans son club.

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Dans la même affaire, l’attaquant du Club Africain, Firas Chaouat, a également été sanctionné, mais de manière plus clémente. Ce dernier a écopé d’une suspension de trois matchs.

Tougaï plus que jamais proche d’un départ à cause cette sanction ?

Face à cette situation, l’avenir du défenseur international en championnat tunisien semble plus que jamais incertain. Une suspension aussi longue pourrait en effet précipiter son départ dès cet été. Selon plusieurs sources, le joueur ne manquerait pas de sollicitations, aussi bien à l’étranger qu’en Algérie, où son profil suscite un réel intérêt.

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Parmi les clubs attentifs à sa situation, le Mouloudia d’Alger figure en bonne place. Le Doyen, toujours à la recherche de renforts de qualité pour consolider sa défense, pourrait tenter de profiter de cette opportunité pour attirer l’international algérien.

Quoi qu’il en soit, cette sanction constitue un tournant dans la carrière de Mohamed-Amine Tougaï. Mais une chose est sûre, il ne va pas trancher sur sa future destination avant la fin de l’aventure des Verts en Coupe du monde 2026.

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