Touba et Zerrouki sélectionnés pour la CAN 2021

Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations est imminent, deux jeunes joueurs s’apprêtent à défendre les couleurs de l’Algérie. Il s’agit de Ramiz Zerrouki et d’Ahmed Touba, évoluant actuellement en Eredivisie, la première division des Pays-Bas. C’est l’un des championnats européens majeurs sur lequel les amateurs aiment placer à partir des paris sportifs de football. Encore méconnus du grand public, nous avons consacré cet article à ces deux joueurs prometteurs.

Zerrouki « fier et honoré » d’avoir été sélectionné

Pour cette Coupe d’Afrique des nations qui débutera le 9 janvier 2022, le FC Twente, 6e de l’Eredivisie, doit céder Ramiz Zerrouki à l’équipe nationale algérienne. Le joueur a exprimé sa fierté de faire partie de cette équipe nationale aux côtés de Riyad Mahrez, qu’il considère comme un “grand capitaine”, et sa reconnaissance envers le sélectionneur Djamel Belmadi : “je suis vraiment ravi et honoré de travailler sous la direction du coach Belmadi, j’apprends et j’apprendrai beaucoup de lui.”

L’Algérien né à Amsterdam est arrivé gratuitement de l’Ajax en 2016, mais il a véritablement percé cette saison. En effet, Zerrouki enchaîne les bonnes prestations en championnat depuis le début de saison. Le milieu de terrain a joué 23 fois en Eredivisie lors du dernier exercice, mais a déjà joué 17 fois cette saison à la pause hivernale. Sa productivité a également grimpé en flèche. Il a su se mettre en évidence à de nombreuses reprises, avec notamment quatre magnifiques tirs à distance.

Le FC Twente devra patienter

Si les Fennecs vont jusqu’au bout, les Tukkers devront se passer de lui pour un maximum de quatre journées, soit jusqu’au 6 février. Cependant, bien qu’il soit devenu un élément essentiel dans son effectif, son entraîneur Ron Jans considère que participer à ce grand tournoi est une excellente expérience pour Zerrouki : “Cela lui fera beaucoup de bien, mais c’est aussi bon pour son développement en tant que joueur. Nous savions que la Coupe d’Afrique allait arriver et qu’il irait probablement. Nous devons faire face à son absence », a déclaré son entraîneur de Twente.

Touba, »L’Algérie est le choix du cœur »

Ahmed Touba est l’un des favoris du RKC Waalwijk cette saison. Il est arrivé du Club de Bruges en été et s’est rapidement imposé comme une valeur sûre de l’équipe. Avec Melle Meulensteen, il forme le cœur de la défense de Geel Blauwe. Touba est jeune, fort, rapide et se distingue par ses rushs sur tout le terrain. C’est ce qui lui a valu une invitation dans l’équipe nationale algérienne.

Un rêve pour le jeune joueur

Ahmed Touba est né à Roubaix, en France, de parents algériens, mais il a passé presque toute sa jeunesse en Belgique. C’est en partie pour cette raison qu’il a joué dans les équipes de jeunes des Diables Rouges au cours des dernières années. Pourtant, il y a quelques semaines, il a fait un choix important dans sa carrière encore précoce. Ce n’est pas le maillot rouge de la Belgique, mais le vert de l’Algérie qu’il portera à partir de maintenant. Après avoir parlé avec les deux organismes, Touba a finalement choisi les Fennecs d’Algérie.

“C’est un choix du cœur. Je vis et travaille en Belgique depuis longtemps, mais l’Algérie est le pays de ma famille, le pays d’où je viens. J’avais le rêve de jouer pour ce pays et maintenant c’est une réalité. Quand je l’ai dit à ma famille, tout le monde était très heureux mais aussi très fier. Peu de footballeurs ont l’opportunité de représenter leur pays. Le football fait battre le cœur des Algériens. »

»Je m’attendais à un niveau élevé, mais si élevé… »

Touba a déjà fait le voyage en 2021 pour permettre aux Fennecs de se qualifier contre la Zambie (3-3) et le Botswana (5-0). “C’était une belle expérience. Il faut s’habituer à tout cela, surtout à ce niveau. Avec Mahrez et Slimani, nous avons des joueurs du top européen dans notre sélection. S’entraîner avec des joueurs ayant de telles qualités me permet d’apprendre à chaque fois des choses intéressantes. Je m’attendais à un niveau élevé, mais si élevé… » a déclaré le défenseur.

Les deux joueurs veulent prendre toute l’expérience possible et montrer qui ils sont en dehors et sur le terrain. Ils sont très impatients d’y être et nous de les voir jouer, et peut être ramener la coupe deux fois de suite au pays.