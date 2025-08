Tosyali lance la production de bobines d’acier laminé et vise 1 milliard $ d’exportations

Dans l’immense complexe sidérurgique de Tosyali Algérie, une nouvelle étape vient d’être franchie. La production de bobines laminées à chaud est désormais opérationnelle.

Ce jalon industriel marque une accélération majeure dans la stratégie du groupe. Qui entend faire de l’Algérie non plus un simple producteur, mais un fournisseur d’acier de haute qualité à l’échelle mondiale.

Avec une capacité annuelle de 4 millions de tonnes et une technologie conforme aux standards de l’industrie 4.0, l’entreprise d’origine turque installe ses ambitions dans le long terme. À la clé, des marchés internationaux à conquérir, un virage vers une sidérurgie plus propre, et une offensive claire sur les exportations à haute valeur ajoutée.

Tosyali, discret géant industriel de la région oranaise, semble avoir trouvé la bonne formule pour faire parler de l’acier algérien dans les salons d’affaires européens et les chaînes de production automobiles.

Bobines laminées à chaud 100 % locales : une production à la pointe, ancrée dans l’industrie 4.0

Lancée récemment, la production de bobines laminées à chaud dans le complexe Tosyali de Bethioua constitue un jalon stratégique pour le groupe. Grâce à des équipements de dernière génération, notamment une machine de coulée de brames conçue selon les standards de l’industrie 4.0, le site est désormais capable de produire jusqu’à 4 millions de tonnes par an, réparties en 500 types d’acier différents.

De plus, les bobines atteignent une largeur de 1 650 millimètres et une épaisseur d’un millimètre, répondant aux besoins spécifiques de secteurs variés tels que :

L’ industrie automobile

La construction métallique

L’énergie

La fabrication de tubes en acier

L’agriculture

Cette montée en gamme technologique s’accompagne d’une orientation claire vers une sidérurgie verte. L’approche vise à réduire l’empreinte carbone du complexe, en intégrant progressivement des procédés de production durables.

Hydrogène vert : vers une sidérurgie à énergie propre

En outre, le 24 juin dernier, Sonatrach, Tosyali Algérie et Hecate Energy Global Renewables ont signé un protocole d’entente. Ainsi, l’objectif est de développer un projet intégré de production d’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables. Destiné à alimenter les besoins en énergie du complexe sidérurgique.

Cette initiative s’inscrit dans un double enjeu :

Réduire la dépendance aux énergies fossiles dans la production d’acier Positionner l’Algérie dans la transition énergétique industrielle au niveau régional

Une ambition à l’export : cap sur 1 milliard de dollars dès 2025

Tosyali Algérie ne cache pas ses ambitions. Le membre exécutif du Conseil d’administration, Alp Topcuoglu, a annoncé en mai dernier que le complexe vise 1 milliard de dollars d’exportations en 2025, principalement à destination des pays de l’Union européenne.

Cette projection repose sur la mise en service de l’usine d’acier plat, déjà opérationnelle depuis octobre 2024, avec une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 2000 personnes, confirmant son rôle moteur dans le tissu industriel national.

« L’Algérie exporte désormais un acier de haute qualité, destiné à la fabrication des voitures européennes », a-t-il déclaré. Évoquant des négociations avancées avec de grands constructeurs automobiles. L’approvisionnement de marques internationales en acier algérien pourrait débuter dès 2026.

Tosyali Algérie : un nouveau projet d’acier galvanisé en cours

Par ailleurs, dans la continuité de cette montée en qualité, Tosyali développe un nouveau projet d’investissement pour produire de l’acier galvanisé haut de gamme. Ce matériau, crucial dans les secteurs de l’automobile, de l’électroménager et du froid industriel, viendra renforcer l’offre du complexe.

Le lancement de la production est prévu pour juillet 2026. Ce qui permettra à Tosyali de proposer une gamme plus étendue et adaptée aux standards européens.