Tosyali enclenche le chantier d’une nouvelle usine : le minerai de Gara Djebilet au centre du projet

À Bethioua, à l’est d’Oran, le complexe sidérurgique Tosyali s’apprête à franchir une étape structurante dans la valorisation du minerai de fer de Gara Djebilet. En s’engageant dans la réalisation d’une usine de traitement primaire, en partenariat avec le groupe public Sonarem, l’industriel inscrit le gisement du Sud-Ouest dans une logique industrielle complète, pensée sur le long terme.

Cette initiative, annoncée dans un communiqué officiel du complexe, intervient dans un contexte hautement symbolique. L’arrivée des premières cargaisons de minerai issues de la mine de Gara Djebilet, destinées à alimenter les installations de Tosyali. Une séquence suivie de près par les plus hautes autorités de l’État, signe de l’importance stratégique accordée à ce projet.

Minerai de fer de Gara Djebilet : une usine de traitement primaire au cœur du dispositif industriel

Selon les précisions communiquées par Tosyali, l’usine de traitement primaire du minerai de fer de Gara Djebilet sera lancée au cours de l’année en cours. Implantée à Bethioua, elle affichera une capacité de production annuelle estimée à 4 millions de tonnes, un volume qui traduit l’ambition industrielle du projet.

Le schéma retenu repose sur une infrastructure intégrée, articulée autour de trois unités complémentaires :

Une unité d’enrichissement du minerai de fer, destinée à améliorer sa qualité avant transformation

Une unité de production de chaux, indispensable aux procédés métallurgiques

Une unité dédiée à la fabrication d’acide sulfurique, utilisée notamment dans les opérations de traitement

L’ensemble vise à assurer un traitement en amont du minerai, réduisant la dépendance à des étapes externes et renforçant la cohérence de la chaîne de valeur sidérurgique.

Usine de traitement primaire Tosyali – Soranem : un calendrier étalé jusqu’en 2028, sous supervision étatique

Le projet prévoit de finaliser cette usine en décembre 2028, selon le calendrier communiqué. Un horizon qui s’inscrit dans la durée, à l’image des projets industriels lourds liés aux ressources minières.

Sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a supervisé la cérémonie d’arrivée et de déchargement des premières cargaisons de minerai de fer de Gara Djebilet, au cours de laquelle le complexe a annoncé le projet. Une présence officielle qui souligne la dimension stratégique du projet, à la croisée des enjeux miniers, industriels et économiques.

Un partenariat Tosyali–Sonarem formalisé par une nouvelle entité

Pour porter ce chantier, Tosyali et la Société nationale de recherche et d’exploitation minière (Sonarem) ont opté pour une structure dédiée. Une société à responsabilité limitée a ainsi été créée au début de l’année en cours. Spécifiquement chargée de la réalisation du projet.

Ce montage traduit la volonté d’inscrire le développement du minerai de fer de Gara Djebilet dans un cadre partenarial clair. Associant un acteur industriel privé déjà implanté et un groupe public au cœur de la stratégie minière nationale.