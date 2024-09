Tosyali Algérie met en service la plus grande usine DRI en Afrique

Tosyali Algérie vient de franchir une étape clé, propulsant l’industrie sidérurgique vers de nouvelles perspectives. L’entreprise algéro-turque a mis en service sa deuxième usine Direct Reducted Iron (DRI).

Ce site de production d’acier est le plus grand en Afrique et dans le bassin méditerranéen. Une avancée significative qui offrira une capacité de production de plus de 2.5 millions de tonnes par an.

De plus, la nouvelle installation de Tosyali adopte des pratiques de productions respectueuses de l’environnement, en utilisant le gaz naturel, 100 % à l’hydrogène. Réduisant ainsi son empreinte carbone.

La plus grande usine sidérurgique africaine vise un avenir écologique

Le projet de Tosyali s’inscrit dans une stratégie globale, visant à la fois un avenir plus vert, et une place de choix sur la scène internationale.

En effet, cette enseigne sidérurgique algérienne aligne son projet sur les normes écologiques actuelles. En répondant aux standards environnementaux européens, Tosyali veut renforcer sa présence sur le marché de l’autre côté de la méditerranée.

Dans les pays européens, ciblés par Tosyali, des exigences rigoureuses sont mises en place quant aux émissions de CO2. L’usine s’est donc tourné à l’exploitation au gaz naturel et aux énergies renouvelables.

Par ailleurs, une collaboration est prévue entre Tosyali et Sonatrach, portant sur la réalisation d’une unité de production d’hydrogène vert.

Tosyali : un leadership confirmé en Afrique et dans le bassin méditerranéen

La nouvelle usine de Tosyali, qui se présente désormais comme le plus grand producteur de DRI en Afrique, consolide son statut de leader national.

En outre, l’entreprise franchi cette étape cruciale avec des objectifs ambitieux. Tosyali vise un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars pour les années à venir. Ainsi, conquérir de nouveau marchés, notamment en Europe, où la demande sur les produits sidérurgiques à faible émission de carbone est en hausse.

De plus, en tant que pionnière de l’adoption de mesures écologiques dans le secteur sidérurgique en Algérie, l’enseigne Tosyali s’engage dans divers projets d’envergure en Algérie. Notamment le traitement du minerai de fer en provenance de la mine de Gara Djebilet, ou encore le projet de son extension à Oran.

En somme, l’entreprise sidérurgique algérienne Tosyali marque un tournant majeur dans son secteur. Elle se hisse au premier rang et adopte les standards écologiques internationaux pour un avenir plus vert, lui permettant d’accroitre sa présence sur le marché mondial.