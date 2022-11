Top Freezer Refrigerator LG : fraîcheur, espace et économie d’énergie

Le nouveau réfrigérateur 395(L) à congélateur supérieur du géant sud-coréen LG Electronics est truffé de technologies de pointes qui vous permettront de conserver vos aliments dans des conditions optimales.

Le Top Freezer Refrigerator 395 litres est doté des dernières technologies développées par les ingénieurs du département recherche et développement de la firme LG. Il contient notamment : le LinearCooling™, le Door Cooling+™, le Multi Air Flow, le Smart Inverter Compressor™.

Par ailleurs, le nouveau réfrigérateur, 395(L) à congélateur supérieur, est long de 1,76 m et large de 0,7 m (70 cm).

Les technologies embarquées par le Top Freezer Refrigerator LG

Le réfrigérateur Top Freezer le avec le moteur Smart Inverter Compressor embarque un package de technologies de pointe qui garderont vos plats et vos aliments dans des conditions optimales qui préserveront toutes leurs qualités nutritionnelles et toutes leurs saveur.

LinearCooling™ – Conserve la fraîcheur de la ferme plus longtemps

LinearCooling™ réduit les fluctuations de température et préserve la saveur de la fraîcheur pendant jusqu’à 7 jours.

Door Cooling+™ – Délivre la fraîcheur de manière uniforme et plus rapide

Les aliments restent frais et les boissons sont glacées sur n’importe quelle étagère grâce à des performances de refroidissement uniformes et plus rapides.

Flux d’air multiple (Multi Air Flow) – Des températures optimales partout

Le système Multi-Air Flow a été conçu pour maintenir des niveaux de température idéaux afin de conserver vos aliments plus frais, plus longtemps. Des capteurs numériques surveillent en permanence les conditions à l’intérieur du réfrigérateur, et des bouches d’aération sont placées à des endroits stratégiques pour entourer vos aliments d’air frais afin qu’ils conservent leur fraîcheur à tout moment.

Machine à glaçons mobile – Plus d’espace dans le congélateur

Chaque fois que vous avez besoin de libérer de l’espace dans le congélateur, vous pouvez sortir le bac à glaçons et le déplacer facilement.

Efficacité énergétique et durabilité

Le LG Smart Inverter Compressor™ fait passer l’efficacité énergétique au niveau supérieur pour vous aider à économiser davantage et à avoir 10 ans de tranquillité d’esprit.