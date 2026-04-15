Top des vols pas chers chez Air Algérie : Europe, Canada, Asie à prix réduits

Le transporteur national, Air Algérie, dynamise sa grille tarifaire pour la saison 2026 en introduisant une série d’offres promotionnelles ciblant ses liaisons stratégiques. Cette initiative permet aux voyageurs de planifier leurs déplacements vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie à des tarifs préférentiels.

De la rive sud de la Méditerranée aux métropoles canadiennes, en passant par les hubs économiques de l’Orient, la compagnie multiplie les opportunités de voyage pour ce mois d’avril.

🟢 À LIRE AUSSI : Vols France – Algérie : ASL Airlines relance ses dessertes vers cette ville



Top des destinations en promotion chez Air Algérie

Le bassin méditerranéen et les régions françaises deviennent particulièrement accessibles grâce à des tarifs attractifs au départ de plusieurs aéroports nationaux. Les voyageurs peuvent ainsi s’envoler vers Palma de Majorque pour 31 433 DZD, ou opter pour des liaisons stratégiques vers la France, telles que Biskra-Lyon à 25 560 dinars algériens et Oran-Toulouse à 25 610 DZD. La capitale française n’est pas en reste, avec des vols vers Paris-Charles de Gaulle affichés à partir de 29 302 dinars depuis Constantine.

Sur le segment long-courrier, la ligne transatlantique entre Alger et Montréal confirme son statut de liaison phare avec des prix débutant à 83 548 dinars algériens (ou 876,91 CAD dans le sens inverse). Cette offre permet de maintenir un lien fort avec la diaspora canadienne tout en facilitant les échanges entre les deux continents à des tarifs nettement plus compétitifs que la moyenne saisonnière.

Enfin, les horizons s’élargissent vers l’Angleterre et l’Asie avec des opportunités tarifaires notables. La liaison Alger-Londres Heathrow est proposée à partir de 223,89 GBP, tandis que la route vers Guangzhou (Canton) s’affiche dès 95 978 DZD. Ces tarifs vers la Chine et le Royaume-Uni représentent une aubaine tant pour les opérateurs économiques que pour les voyageurs en quête de dépaysement lointain.

Ce qu’il faut savoir avant de réserver son billet de voyage

Pour profiter de ces tarifs « Eco », il est impératif de respecter le calendrier et les règles de l’offre :

Période d’achat : Vous avez jusqu’au 30 avril 2026 pour émettre votre billet.

Période de voyage : L’offre est valable pour des départs s’étalant du 1er avril au 24 octobre 2026 , couvrant ainsi toute la saison estivale.

, couvrant ainsi toute la saison estivale. Type de voyage : Ces tarifs s’appliquent exclusivement sur des billets Aller-Retour.

Remboursement : Non autorisé (billets non remboursables).

Modification : Possible, mais soumise à des frais supplémentaires.

Attention, certaines promotions (notamment vers Lyon, Toulouse ou Londres) sont marquées « 0 Bag », ce qui signifie qu’elles concernent des voyages avec bagage à main uniquement.

Par ailleurs, les places à ces tarifs préférentiels sont limitées. Plus vous réservez tôt durant ce mois d’avril, plus vous aurez de chances de trouver des disponibilités sur vos dates préférées.

🟢 À LIRE AUSSI : Afrique, Europe de l’Est, Asie… Air Algérie annonce 7 nouvelles liaisons pour 2026

