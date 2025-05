Top des ventes de livres en France: Sarah Rivens surpasse Freida McFadden et s’impose sur le podium

À seulement 26 ans, Sarah Rivens, écrivaine d’origine algérienne, s’impose comme une figure marquante de l’édition française. Ses romans connaissent un succès fulgurant, à l’image de son dernier ouvrage, le deuxième tome de « Lakestone », paru le 23 avril dernier aux éditions BMS et déjà Best-seller.

Certains destins sont espérés, d’autres sont créés de toutes pièces. Sarah Rivens n’a pas compté sur la chance pour réaliser son rêve de vivre de sa plume ; elle l’a activement poursuivi. En effet, la native d’Alger a commencé à écrire très jeune, depuis l’âge de 11 ans.

Le nouveau roman de Sarah Rivens s’impose dans le top des ventes de livre en France

La jeune femme a sorti son dernier roman le 23 avril dernier et n’a pas imaginé qu’il serait un autre best-seller de sa liste. Cette dark romance, un style très apprécié en France, a fait une entrée fracassante dès sa sortie en se classant sur la deuxième place du podium des ventes en librairie, derrière « L’heure des prédateurs » de de Giuliano da Empoli.

En effet, avec ce succès, Sarah Rivens a réussi à dépasser « La Prof », une nouvelle œuvre de Frida MCFadden, l’autrice de la saga « La femme de ménage », le phénomène qui séduit ceux qui ne lisent pas et le livre le plus vendu en France en 2024.

De plus en plus de jeunes Français se reconnaissent et trouvent écho à leurs émotions dans le style singulier de Sarah. Son succès retentissant avec « Captive », qui a franchi le cap impressionnant de 1.2 million d’exemplaires vendus, l’a propulsé au rang des figures de proue pour ce style littéraire qui capte une jeune audience.

Qui est Sarah Rivens, cette jeune femme au succès international ?

Sarah Rivens, jeune écrivaine algérienne de 24 ans, s’impose comme un phénomène littéraire international. Responsable administrative le jour, elle devient la plume la plus influente de l’histoire de la littérature française, surpassant même les ventes du prince Harry en France en 2023.

Son parcours débute sur la plateforme Wattpad à 19 ans, où ses premières histoires rencontrent déjà un vif succès. En juin 2022, elle publie son premier roman « Captive », qui accumule plus de 9 millions de lectures en ligne. Le tome 2, encore plus retentissant, s’écoule à plus d’un million d’exemplaires en seulement trois mois et se voit traduit en neuf langues.

Spécialisée dans le « Dark romance », un genre en pleine expansion auprès des 18-25 ans, Rivens mêle habilement histoires d’amour, meurtres et trahisons. Son style unique et captivant séduit une nouvelle génération de lecteurs, établissant de nouveaux standards dans la littérature contemporaine.

