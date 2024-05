TOP des plus beaux villages d’Algérie à visiter en 2024

Beaucoup de jeunes Algériens, passionnés par leurs pays, aimeraient se lancer sur les anciennes routes menant vers des petits villages parfois oubliés des cartes et des radars. Du haut des montagnes, près des cieux ou dans les fins fonds du Sahara, il existe en Algérie des lieux qui ont su garder leurs identités intactes et protéger au fil du temps leurs cultures et traditions locales.

La liste qui suit comporte les plus beaux villages d’Algérie, votés à l’unanimité. Une série de petits coins de paradis rustiques à visiter lors de votre prochain périple en Algérie.

Tiferdoud

Situé à presque 1200 m d’altitude, entre les belles montagnes du Djurdjura, dans la commune de Abi Youcef, wilaya de Tizi-Ouzou. Tiferdoud est le village le plus haut de Kabylie et attire chaque année de plus en plus de touristes. Ces derniers viennent y admirer d’incroyables paysages des montagnes et villages avoisinants, mais aussi pour découvrir l’organisation et la très grande complicité de ses 1 500 habitants en ce qui concerne la gestion du village. Il abrita en 2018, pendant l’été, la 15ᵉ édition du festival Raconte-Arts.

Ghoufi

Site touristique majeur de la wilaya de Batna, l’impressionnant canyon du Ghoufi offre la possibilité de visiter le village portant le même nom, qui se situe juste au-dessus de l’oasis, en bordure de la falaise. Un endroit idyllique, avec ses maisons taillées à la main dans la roche. Un village qui n’est plus habité, mais qui raconte une histoire passionnante, témoin de la vie des anciennes tribus chaouis de la région.

Bounoura

Avec ses 30 000 habitants, Bounoura est davantage une petite ville qu’un village. Mais difficile de passer à côté de cette pépite de la wilaya de Ghardaia tant elle met en avant de sérieux atouts pour séduire ses visiteurs. Car ici, on se trouve dans la Vallée du M’Zab, classée à l’UNESCO, tout près du grand Erg occidental.

El Atteuf

Une autre flamboyant petit village qu’on ne peut pas rater dans la vallée du M’Zab ; El Atteuf. La plus vieille ville de la région, cette dernière a été construite aux environs de l’an 1012, et reste célèbre pour la fabuleuse mosquée de Sidi Brahim, qui a inspiré l’architecte français Le Corbusier, dans l’élaboration de la chapelle Notre-Dame de Ronchamp ainsi que beaucoup d’autres de ses œuvres.

Iguersafène

Ce petit village de la commune d’Idjeur, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, dont il est chef-lieu, est perché à 890 m d’altitude et possède pas moins de 99 martyrs, nombres très conséquent vu la taille du village.

Détaché au cœur d’un paysage de toute beauté, où la couleur verte domine et tranche parfaitement avec la couleur des bâtisses, Iguersafène s’est aussi distingué par son efficace système d’autogestion et la parfaite coordination de ses habitants, mettant par exemple en avant un procédé de traitement des déchets parfaitement rodé, débarrassant le village de tous les déchets d’une manière efficace et non polluante pour l’environnement.

Boumessaoud

Élu village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou, ce petit bourg de la commune d’Imsouhal est un lieu calme et très paisible d’où est originaire le maitre de la chanson kabyle, Cherif Kheddam.

Boumessaoud s’est distingué ces dernières années non seulement du point de vue touristique, mais aussi en prenant en compte des problématiques écologiques et en luttant pour la propreté et la préservation de la région et de ses richesses.

Tabourt

Pittoresque et typique village de Kabylie, Tabourt ” la porte” s’accroche à un flanc de montagne. Ici, la roche côtoie la végétation dans une harmonie parfaite, ce village historique fait l’objet d’une campagne de préservation du patrimoine célèbre chaque année au début de la récolte de l’olive. Bonne nouvelle pour les visiteurs qui profitent de l’occasion pour goûter aux spécialités locales.