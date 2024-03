TOP des meilleures villes où faire du Bivouac en Algérie

Depuis quelques années, le tourisme, très lentement, reprend sa place dans le paysage algérien. En effet, la jeune génération d’aujourd’hui ne cesse de créer et d’innover en matière de voyage et de tourisme local. Assoiffés d’aventure et de découverte, les jeunes algériens tentent d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire du pays.

Le camping sauvage d’une nuit, du coucher au lever du soleil, est appelé Bivouac. C’est une forme de camping pratiqué en pleine nature, dans un lieu très peu ou pas du tout aménagé. Le refuge privilégié est généralement un abri de fortune ou une tente. Le camping sauvage s’inscrit ainsi aisément dans le cadre d’une randonnée en forêt ou à la plage et il est souvent le seul mode de camping autorisé dans les parcs naturels.

Quels sont les meilleurs endroits où camper pour une nuit ?

Jijel

La cote Jijelienne de 121,2 Km de longueur se divise en deux zones bien différentes : Le littoral ouest rocheux où on trouve des corniches, des grottes et de petites plages aux sable doré. Et le littoral est, connu pour ses longues plages de sable, depuis la commune de Taher jusqu’à la frontière avec la wilaya de Skikda.

À LIRE AUSSI : Tourisme en Algérie : à la découverte de la ville d’Annaba

Tout au long de la cote, a l’est comme à l’ouest de la wilaya, vous trouverez des endroits magnifiques ou vous pourrez installer votre campement.

Béjaia

Avec une façade maritime longue de plus de 100 km, la wilaya de Béjaïa, possède plus de 44 plages. Sa côte ouest est une suite de longues plages de sable fin et doré, elle s’étend de l’embouchure de l’oued Soummam à celui de l’oued Agrioun.

Tandis que sa cote est est l’endroit idéal pour le tourisme balnéaire où la mer et la montagne se rejoignent pour former un paysage idyllique. Elle s’étend du Cap Carbon au Cap Sigli. Et là-bas, les endroits où poser votre campement ne manquent pas.

Chlef

Depuis plus de 20 ans maintenant, la wilaya de Chlef fait d’énormes efforts pour l’ouverture de plages autorisées à la baignade sur sa cote, et leur nombre aujourd’hui ne cesse d’augmenter. En effet, la wilaya regorge de sites magnifiques, idéale pour s’éloigner du boucan de la ville et se plonger merveilleusement dans la beauté de sa nature.

À LIRE AUSSI : Hôtels en Algérie : les meilleurs prix à travers le territoire

Les autorités ont mis en place une stratégie locale d’exploitation des plages compte tenu de l’importance de son littoral qui est l’un des plus longs du pays, s’étendant sur une longueur de 129 km. Entourées par des forets et des montagnes, les plages connaissent chaque saison un important déferlement d’amateurs de camping et de vacances à l’air libre.

Mostaganem

La wilaya s’étend sur une bande côtière longue de 124 km qui va de La Macta à l’ouest jusqu’à El Bahara qui fait frontière avec la wilaya de Chlef à l’est.

Elle possède plus de quarante-cinq plages dont une trentaine autorisées à la baignade. Avec leurs forets, dunes et criques, ces merveilleux sites permettent aux campeurs de goûter aux joies de la baignade et au plaisir du sommeil a la belle étoile.