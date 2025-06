TOP 8 des entreprises algériennes les plus puissantes en 2025

L’Algérie bénéficie aujourd’hui d’un paysage économique dynamique, porté par des entreprises locales qui rivalisent en force et en innovation.

Un classement récent, fondé sur des données financières, met en lumière les marques les plus influentes du pays en 2025. Cet aperçu révèle les acteurs majeurs qui façonnent l’économie algérienne cette année.

Les géants du secteur énergétique en tête : TOP 3 des entreprises les plus puissantes

Sans surprise, les entreprises du secteur énergétique dominent ce classement. En première position, Sonatrach s’impose comme l’entreprise la plus puissante d’Algérie, avec une valeur estimée à 77 325 millions de dollars. Ce leader incontesté du pétrole et du gaz confirme son rôle central dans l’économie nationale.

La deuxième place revient à Naftal, avec une valorisation de 4 940 millions de dollars. En troisième position, Sonelgaz, acteur clé dans la distribution d’électricité et de gaz, atteint une valeur de 4 013 millions de dollars, soulignant son importance dans l’approvisionnement énergétique du pays.

Au-delà de l’énergie : les piliers fondamentaux de l’économie algérienne

Au-delà de l’énergie, le classement met en avant des groupes diversifiés qui contribuent à la transformation économique algérienne. Cevital, groupe industriel aux multiples secteurs. Qui se distingue avec une valorisation de 2 190 millions de dollars. Sa présence dans l’agroalimentaire, l’électroménager et la distribution illustre la diversification nécessaire à l’économie nationale.

Outre l’énergie et de l’industrie lourde, Cosider se distingue comme un acteur majeur du secteur du BTP. Avec une valorisation de 1 380 millions de dollars. Ce groupe joue un rôle essentiel dans le développement des infrastructures du pays.

Par ailleurs, le secteur des télécommunications, plusieurs opérateurs occupent également une place importante :

Mobilis (1 051 millions de dollars), entreprise spécialiste des télécommunications,

Djezzy (683 millions de dollars), opérateur présent dans plusieurs secteurs,

Ooredoo (633 millions de dollars), un des leaders algériens des télécommunications.

Perspectives : vers une économie plus innovante ?

Ce classement révèle clairement la prédominance des secteurs de l’énergie et des infrastructures, mais il met également en lumière un retard dans l’intégration des startups et entreprises technologiques. L’avenir de l’économie algérienne pourrait être marqué par l’émergence de nouveaux acteurs dans le numérique et l’innovation, transformant ainsi le paysage économique traditionnel.

D’ailleurs, le dernier rapport de la Banque mondiale sur l’économie algérienne vient appuyer ce constat. Si l’Algérie affiche une croissance soutenue hors hydrocarbures, une inflation en recul et une amélioration notable de la productivité, plusieurs défis structurels persistent. Le secteur des hydrocarbures, bien que toujours central, connaît un ralentissement important, soulignant la nécessité d’une transformation économique profonde.

Toutefois, avec des entreprises solides comme Sonatrach, Cevital ou encore les opérateurs télécoms qui dynamisent déjà le paysage économique, l’Algérie dispose de véritables leviers pour réussir cette transition et renforcer sa position sur la scène économique régionale et mondiale.