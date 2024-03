Top 6 des activités gratuites à faire dans la ville d’Oran en 2024

Oran, capitale de l’ouest et deuxième ville du pays, attire chaque été beaucoup de visiteurs locaux comme étrangers. Tout particulièrement après la réussite de l’édition 2022 des Jeux Méditerranéens organisés dans la ville. En effet, El Bahia a connu un boost médiatique conséquent lors du déroulement de l’événement sportif, révélant ainsi au grand jour et aux yeux du monde entier, la beauté des trésors que la ville radieuse garde enfouie.

À Wahran, on ne peut pas s’ennuyer, car la ville millionnaire regorge d’activités pour tous les goûts et tous les ages, et parmi ces activités, il y en a certaines qui ne demandent aucune dépense de la part du visiteur.

La liste qui suit dénombre les endroits gratuits d’accès qu’on peut visiter pendant son séjour à Oran.

Le fort et la chapelle Santa Cruz

Le fort de Santa Cruz est une magnifique bâtisse en pierres, qui s’élève au sommet de la montagne de l’Aïdour, offrant une magnifique vue depuis l’ouest sur la ville d’El Bahia.

Une église catholique portant le même nom se trouve à proximité du fort. À 429 mètres d’altitude, la chapelle de Santa Cruz, gérée par le diocèse d’Oran, a ainsi été érigé par les Espagnols qui tentaient de s’opposer aux Ottomans au 16ᵉ siècle. Du fait de sa situation dominante, ils bénéficiaient d’une position idéale pour défendre la ville.

Aujourd’hui c’est ainsi un lieu incontournable d’Oran, parfait pour prendre des photos souvenir et admirer la beauté de la ville vue d’en haut.

Place du 1ᵉʳ Novembre

La place du 1ᵉʳ Novembre, ex-place d’Armes, est le cœur historique de la ville d’Oran. En son centre, on trouve un obélisque à l’effigie de l’Émir Abdelkader, surmontée par une sculpture nommée « La Gloire », du sculpteur français Aimé-Jules Dalou. C’est un lieu de détente populaire, plus spécialement pour les amateurs d’art et d’histoire.

La cathédrale du Sacré-Cœur

Située au centre-ville d’Oran, la cathédrale du sacré-cœur a été transformé en bibliothèque communale après l’indépendance de l’Algérie. C’est Albert Ballu, architecte du gouvernement français d’Algérie à l’époque, qui est à l’origine de l’architecture de la cathédrale de type romano-byzantin, elle fut ainsi inaugurée en 1913. La cathédrale est aujourd’hui ouverte aux visiteurs tous les jours de la semaine et l’entrée y est gratuite.

Le front de mer

Le front de mer est un endroit où il fait bon flâner en famille, accessible depuis le célèbre boulevard de l’ALN qui, sur deux kilomètres, longe la ville jusqu’au rond-point Zabana en passant par la muraille de la forteresse du palais du Bey. Une vue panoramique sur la Méditerranée vous y attend, idéale pour les marches en après midi.

Sidi El Houari

La richesse de Sidi El Houari, quartier mythique de la ville, s’exprime tout particulièrement à travers son histoire et ses habitations. Le cœur populaire de la ville d’Oran abrite ainsi en son sein de multiples monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, parmi lesquels :

La fontaine de place Émirat,

La porte espagnole,

Le Tambour San José,

Le Château Neuf,

La mosquée du Pacha.

Ce quartier antique a de quoi faire voyager ses visiteurs à travers les siècles.

La promenade Ibn Badis

L’ex-promenade de Létang, crée en 1836 par le général français portant le même nom, est ainsi située entre le port et le Palais du Bey. Aménagé sur 6 hectares, le jardin est ainsi composé de diverses essences végétales, certaines d’entre elle étant très rares comme les ficus, les conifères et les aloès, ainsi que de nombreux palmiers.

La promenade est classée en tant que monument historique de la ville depuis 1954, offrant aussi une superbe vue sur le djebel Murdjadjo, le port d’Oran ainsi que la vieille ville.