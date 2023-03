Top 500 des entreprises pétrolières : Sonatrach trône sur l’Afrique

L’heure est au développement durable et les énergies dites « fossiles » sont en voie d’épuisement d’après les scientifiques. Et pourtant, le secteur des hydrocarbures ne s’est jamais porté aussi bien ! L’influence politico-économique de la pandémie et de la guerre en Ukraine a fait que l’industrie du pétrole et du gaz est en plein boom dans le monde entier, et l’Algérie n’est pas en reste.

La société nationale Sonatrach gagne la première place du classement des meilleures entreprises africaines pétrolières, selon le média Jeune Afrique.

Sonatrach élue meilleure entreprise pétrolière d’Afrique en 2023

Le journal en ligne Jeune Afrique est revenu ce mercredi avec son classement annuel des meilleures entreprises agissant dans le secteur des énergies. Cette fois-ci, c’est le groupe algérien Sonatrach qui rafle la première place sur le podium, suivi de près par la société sud-africaine Eskom et la NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM CORP.

À LIRE AUSSI : Sonatrach – Total : l’usine de plastique d’Oran verra enfin le jour en 2023

Le classement a regroupé 500 entreprises et a porté sur de nombreux indices économiques, notamment le chiffre d’affaires global. La société de Toufik Hakkar s’est largement démarquée de ses adversaires avec un CA de 34 336.3 millions de dollars (15 456.8 et 15 400 M de $ pour Eskom et NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM CORP respectivement).

Naftal a, pour sa part, gagné la 6e place du classement des entreprises les plus importantes de la région nord-africaine par le même média.

Sonatrach élargit ses marchés, des volumes faramineux de gaz commercialisés prochainement

Le PDG de Sonatrach a exprimé récemment l’ambition de l’Algérie d’élargir les marchés du groupe. La société prévoit ainsi de commercialiser 100 milliards de m3 de gaz naturel par an au courant des 5 prochaines années. T. Hakkar vise le marché national, mais aussi international, avec l’Europe dans le viseur du PDG.

À LIRE AUSSI : Pétrole-Gaz, Electricité : Hakkar fixe les objectifs 2023 de Sonatrach

Dans une allocution publique, Hakkar a invité les acteurs étrangers à collaborer avec Sonatrach, mettant en avant les avantages du partenariat avec l’entreprise algérienne : « L’Algérie offre un environnement favorable aux investisseurs étrangers dans le secteur de l’amont gazier, avec un cadre réglementaire clair, des réserves importantes, une infrastructure développée, des partenariats stratégiques et des avantages fiscaux attractifs » indique ce dernier.