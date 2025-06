Top 5 des Plages Incontournables d’Alger pour un Été 2025 Rafraîchissant

Alors que l’été s’installe sur la capitale, les plages algéroises deviennent le refuge idéal pour les familles, les jeunes et les amoureux de la mer. Alger, avec son long littoral méditerranéen, offre une diversité étonnante de plages, entre ambiance sauvage, clubs privés et espaces aménagés pour petits et grands.

🟢À LIRE AUSSI : UNESCO : Découvrez les 11 sites algériens exceptionnels du patrimoine mondial (photos)

Voici les 5 destinations balnéaires les plus en vue de l’été 2025.

1. Plage El Kadous (Heraoua) : plage familiale par excellence

située à l’est d’Alger, dans la commune de Heraoua, El Kadous s’étend sur plus de 1800 mètres de sable fin. Très prisée des familles, elle séduit par sa mer peu profonde, idéale pour les enfants, son accès gratuit et une sécurité assurée par la gendarmerie nationale.

L’ambiance y est conviviale et paisible. El Kadous est aussi un lieu prisé pour les activités sportives, comme le volley-ball ou le paddle. Le vaste espace permet à chacun de profiter du sable et de la mer dans les meilleures conditions.

2. La vigie (Rais Hamidou) : Le joyau urbain au charme turquoise

Située à quelques minutes seulement du centre-ville, la plage de La Vigie est l’un des trésors les plus précieux de la baie d’Alger. Connue pour ses eaux limpides, elle attire toutes les générations, des enfants aux retraités.

Ce petit coin de paradis incarne la beauté naturelle d’Alger et reste l’un des endroits les plus fréquentes de Rais Hamidou pendant l’été.

3. Les voiles (Staoueli) : la plage chic et tendance

À l’ouest de la capitale, à quelques pas de l’hôtel Sheraton, la plage Les Voiles combine le raffinement d’un beach club privé et la simplicité d’un rivage sablonneux sans cailloux. L’endroit est devenu une destination prisée des jeunes branchés et de la diaspora algérienne.

Ambiance lounge, espace instagrammable, enfants bienvenus, restauration sur place… Les Voiles promet une expérience balnéaire moderne et agréable. « C’est une Dolce Vita version algérienne », a résumé une influenceuse franco-algérienne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LES VOILES BEACH CLUB (@lesvoilesbyscdp)

4. Les Jumelles (El Hammamet) : le charme discret d’une plage intime

Petite par sa taille, mais grande par son ambiance, Les Jumelles à El Hammamet est une place sableuse de seulement 80 mètres de long. Loin de la foule, elle séduit ceux qui recherchent un moment d’évasion en toute simplicité.

L’eau y propre, la baignade autorisée, et le calme ambiant en fait une excellente option pour une après-midi paisible entre amis ou en famille.

5. Plage de Reghaïa : entre accessibilité et sensations fortes

À la lisière de la wilaya de Boumerdès, la plage de Reghaïa est très fréquentée pour sa facilité d’accès, ses équipements sur place et son sable fin beige. C’est aussi un spot prisé par le kite surf et la planche à voile.

À seulement 10 km de Boumerdès et 2 km du centre de Haouch Rahmoun, elle est devenue le point de rendez-vous des amateurs de sports nautiques et des jeunes en quête de nouvelles sensations.

🟢À LIRE AUSSI : Plages d’Algérie : Les nouvelles règles qui changent tout

Alger ne manque pas de choix pour les vacanciers. Que vous soyez en quête de sérénité familiale, de sport, d’une ambiance tendance ou d’un coin paisible, la capitale offre des plages adaptées à tous les goûts. Pour un été 2025 réussi, n’hésitez pas à faire le tour de ces cinq joyaux du littoral algérois !