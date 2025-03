Top 5 des destinations africaines les plus visitées en 2024 : l’Algérie fait partie du palmarès

L’Algérie, autrefois une destination touristique peu accessible, gagne en popularité auprès des voyageurs internationaux. Selon Business Insider Africa, elle figure désormais parmi les cinq pays africains les plus visités en 2024.

Réputée pour son riche patrimoine culturel et ses paysages à couper le souffle, l’Afrique continue d’attirer des millions de touristes venus des quatre coins du globe.

Pays les plus visités en 2024 : l’Algérie rivalise avec des destinations majeures en Afrique

L’Algérie s’inscrit dans un paysage touristique nord-africain dynamique aux côtés de destinations établies comme le Maroc et l’Afrique du Sud. Selon Business Insider Africa, ces pays rivalisent pour attirer les visiteurs internationaux, avec le Maroc en tête, suivi par l’Égypte et la Tunisie.

Par ailleurs, avec ses 3.5 millions de touristes enregistrés au cours de l’année précédente, témoigne de son attractivité croissante dans cette région compétitive. Ce géant longtemps endormi dispose d’un potentiel touristique considérable grâce à son riche patrimoine historique et la diversité de ses paysages.

D’ailleurs, le Sahara, qui constitue la majorité du territoire national, présente l’un des plus importants atouts de cette destination et offre à ses visiteurs la possibilité d’explorer des sites exceptionnels tels que le Tassili N’ajjer. Ces villes animées, ses majestueuses montagnes et les plages méditerranéennes offrent aux touristes une expérience unique.

Pour faire face à cette concurrence, l’Algérie a adopté plusieurs mesures pour réanimer ce secteur. À l’exemple, l’assouplissement des conditions d’obtention de visa et le renforcement des lignes aériennes reliant l’Algérie aux quatre coins du monde.

Voici la liste des pays les plus visités d’Afrique

L’année 2024 marque un tournant majeur pour le tourisme en Afrique, avec des performances record dans plusieurs pays. L’Afrique du Sud a accueilli 8,92 millions de visiteurs, dont 76% provenant du continent africain. Le Zimbabwe reste le premier marché émetteur avec 2,18 millions de touristes. Le pays attire également de plus en plus de visiteurs d’Asie et d’Afrique de l’Ouest, notamment 41 651 touristes chinois et 36 656 touristes ghanéens.

De son côté, le Maroc établit un nouveau record avec 17,4 millions de touristes en 2024, soit une hausse de 20% par rapport à l’année précédente. La moitié de ces visiteurs sont des Marocains résidant à l’étranger.

Le palmarès complet des pays les plus visités d’Afrique est le suivant :

Le Maroc : 17,4 millions de touristes ;

l’Égypte : 15,7 millions ;

La Tunisie : 10,25 millions ;

l’Afrique du Sud avec 8,92 millions ;

l’Algérie avec 3,5 millions enregistrés en 2024 ;

le Kenya avec 2,4 millions ;

la Tanzanie avec 2,14 millions ;

Les Seychelles : 1,4 million.

Alors que l’industrie du tourisme continue de croître en Afrique, ces chiffres soulignent l’attrait croissant du continent africain pour les voyageurs régionaux et internationaux.

