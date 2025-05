Top 5 des contrats électriques 2025 : l’Algérie domine le classement arabe

Alger se distingue comme le principal acteur des cinq plus importants contrats électriques conclus en avril 2025, grâce à divers projets d’envergure, révèle le rapport mensuel de la plateforme spécialisée, Attaqa, basée à Washington.

L’Algérie a ainsi dominé ce classement grâce à une série d’accords et d’initiatives significatives signés au cours du mois d’avril dernier. Ces contrats embrassent un large éventail d’activités, allant du stockage de l’électricité à la construction et à la modernisation de centrales de production d’énergie.

L’Irak s’est également positionné parmi les cinq plus importantes transactions électriques d’avril 2025, porté par plusieurs projets cruciaux. Le pays a notamment signé le contrat le plus important de l’histoire de son secteur électrique, une étape clé pour atteindre son objectif d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière fiable et sécurisée.

Les Émirats Arabes Unis ont complété ce palmarès grâce à une acquisition stratégique d’une des plus grandes entreprises spécialisées dans le développement de projets de transport d’électricité. L’Arabie Saoudite a également fait son entrée dans le top 5 avec un contrat significatif. Voici les détails de ce rapport.

Exploitation du lithium en Algérie : Les engagements de Pr. Zaghib

Le secteur du stockage d’électricité en Algérie a pris la tête des cinq plus importants contrats électriques d’avril 2025. Cette position de leader fait suite à un accord signé par le ministère de l’Énergie et des Mines et des Énergies Renouvelables, visant à développer et à renforcer l’industrie des batteries à travers le développement de la filière lithium.

Selon les détails de l’accord, un projet stratégique intégré sera mis en œuvre. Il comprendra la valorisation des ressources minières nationales (lithium, fer, phosphate) afin de soutenir le secteur du stockage d’électricité dans le pays.

Cet accord a été conclu entre l’Office National de la Recherche Géologique et Minière (ORGM), représentant le groupe Sonarem, et le professeur Karim Zaghib, expert international de renom dans le domaine des batteries lithium-fer-phosphate et acteur majeur de ce secteur.

Ain Oussara : La centrale électrique prend forme grâce à un groupe chinois

En relançant un projet qui était au point mort depuis plusieurs années, l’Algérie a maintenu sa première place dans le classement des cinq plus importants contrats électriques d’avril 2025.

En effet, Sonelgaz a annoncé que sa filiale de production d’électricité avait conclu un accord préliminaire concernant le développement de la centrale de Aïn Oussera, située dans la wilaya de Djelfa.

D’après les informations recueillies, la proposition de l’entreprise espagnole Duro Felguera, qui consistait à confier les travaux restants du projet de construction de la centrale électrique de Aïn Oussera à un consortium chinois composé de trois entreprises, a été approuvée.

Sonelgaz a précisé que l’accord engage le consortium chinois, formé par CPECC-APCC-NWEPDI, à assurer la mise en service progressive de la centrale électrique à partir du neuvième mois suivant la signature définitive de l’accord.

Il est à noter que la société espagnole était entrée en phase de pré-faillite depuis décembre 2024 et avait interrompu les travaux de cette centrale électrique géante en Algérie depuis juin 2024.