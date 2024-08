Top 5 de la restauration aérienne en 2024 : Air Algérie parmi les meilleures compagnies

Le choix de la compagnie aérienne pour effectuer son prochain voyage, dépend de plusieurs facteurs. Le service de restauration à bord semble être un critère déterminant, à prendre en considération avant de réserver son billet de voyage.

Dans ce sillage, le célèbre comparateur de prix Money super Market a dévoilé une récente étude mettant en lumière les compagnies aériennes qui offrent les meilleurs services de restauration à bord.

Restauration à bord : Air Algérie dans le top 5 des meilleures compagnies aériennes

Au fil du temps, les compagnies aériennes investissent sur des chefs cuisiniers de haut niveau pour concevoir des plats de qualité pour leurs passagers. Des menus sont alors élaborés pour changer la perception de la nourriture dans les avions. Mais, quelles sont les compagnies les plus savoureuses en matière de restauration aérienne ?

Pour répondre, à cette question, l’équipe assurance voyage de Money Super Market a analysé plus de 27 000 commentaires sur 100 compagnies aériennes, y compris sur les repas à bord en classe économique et en classe affaires.

Dans le classement des compagnies aériennes pour les repas en vol, Koweït Airways reporte le premier titre, avec un score 8.58 points accordés à ses repas savoureux. En deuxième position arrive Oman Air, suivie par Middle East Airlines, en troisième place du Podium.

Best airlines for in-flight meals: 1.🇰🇼 Kuwait Airways

2.🇴🇲 Oman Air

3.🇱🇧 Middle East Airlines

4.🇩🇿 Air Algérie

5.🇱🇻 airBaltic

6.🇬🇷 Aegean Airlines

7.🇺🇸 JetBlue

8.🇹🇷 Turkish Airlines

9.🇲🇺 Air Mauritius

10.🇨🇭 Swiss International Air Lines (MoneySuperMarket) — World of Statistics (@stats_feed) August 3, 2024

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, figure aussi parmi les meilleurs de la restauration aérienne et arrive en 4ᵉ place de cette liste, avec un score de 8.16. Ce top 5 se complète par Air Baltic, qui a obtenu la moyenne de 8.03.

Air Algérie, la compagnie aérienne offrant les meilleurs repas en classe économique

Par ailleurs, dans la catégorie des meilleurs repas servis en classe économique, Air Algérie (7.9) trône en première position et remporte le titre de la meilleure compagnie en classe économique, grâce à l’efficacité et la diversification de son offre culinaire.

Ce classement se poursuit avec la compagnie roumaine Tarom (7,8), Turkish Airlines (7,6), Aegean Airlines (7,6), Emirates (7,5) et Etihad (7,5), qui ont toutes obtenu de bonnes notes de la part des passagers.

Une distinction qui vient récompenser les progrès notables de la compagnie aérienne nationale. L’amélioration du service de la restauration à bord s’inscrit dans une stratégie globale d’Air Algérie pour fidéliser sa clientèle, un point important pour l’image de ce transporteur aérien.

Air Algérie poursuit ses efforts pour maintenir le niveau supérieur de ses repas et proposer une gamme plus variée, sur mesure et adéquate aux profils de ses voyageurs.

