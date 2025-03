TOP 3 des séries algériennes qui cartonnent en ce début de Ramadan 2025

Le Ramadan est le mois de spiritualité, de recueillement et de partage. En Algérie, c’est aussi l’occasion de découvrir les productions locales qui enchantent les téléspectateurs avec une multitude de programmes. Et cette année ne déroge pas à la règle. Les Algériens ont l’embarras du choix entre une panoplie de séries, allant du drame à la comédie, en passant par des récits poignants. Cependant, certaines séries dramatiques se distinguent déjà.

Dès les premiers jours du Ramadan, trois feuilletons ont su tirer leur épingle du jeu. « Banat El Mahroussa« , qui caracole en tête avec 1,3 million de vues, « Ahwal Ennas 3« , qui suit de près avec 1,1 million de vues, et « Al Tabaa » qui séduit également son public, atteignant les 350 000 vues sur YouTube. Des chiffres qui parlent, mais surtout, des histoires qui captivent. Plongée dans ces drames qui font déjà le buzz en ce début de Ramadan en Algérie.

1. « Banat El Mahroussa » : mystère et suspense au rendez-vous ce Ramadan (1,3 million de vues)

En cette première semaine de Ramadan, Banat El Mahroussa s’impose comme la série la plus visionnée sur YouTube. Diffusée sur Echorouk TV, cette fiction dramatique suit le destin de trois étudiantes universitaires confrontées à une vague de crimes inexpliqués dans leur quartier. Entre révélations troublantes et quête de vérité, la tension est à son comble.

Portée par des figures emblématiques du petit écran algérien, comme Abdelkader Djeriou, Souhila Maallem et Lydia Chebbout, la série doit son succès à un scénario haletant signé Oussama Kabi, qui n’hésite pas à aborder des thématiques contemporaines telles que la pression sociale et la double vie des jeunes universitaires.

2. « Ahwal Ennas 3 – Sid Erdjel » : le retour d’une série ramadanesque plébiscitée (1,1 million de vues)

En deuxième position, Ahwal Ennas revient pour une troisième saison très attendue. Cette série sociale dresse un portrait de la société algérienne, entre traditions et modernité.

Emmenée par un casting de talent incluant Aziz Boukerouni, Sara Lalama et Haifa Rahim. La série mise sur des dialogues ciselés et des situations cocasses qui résonnent avec le quotidien des Algériens. Sa popularité ne faiblit pas, prenant une place de choix dans les soirées ramadanesques. Comme le témoigne le nombre de vues cumulées en quelques jours seulement.

3. « Al Tabaa » : un drame familial poignant (350 000 vues)

Le feuilleton Al Tabaa clôture le TOP 3 des programmes télévisés les plus regardés en ce début de Ramadan. Avec 350 000 vues sur YouTube. Cette série se distingue par une mise en scène soignée et un casting prestigieux mené par Oumri Kaouane, Lydia Lahrini et Dersaf Aya Khrefi. Diffusé sur Ennahar TV, ce drame explore les tensions intergénérationnelles et les secrets familiaux, offrant un récit à la fois intime et universel.

Le scénario de Manel Massoudi, sous la réalisation du Tunisien Anouar El Fekih, mise sur des émotions fortes et des thèmes sociétaux percutants, un choix qui lui vaut une audience fidèle.

Séries Ramadan – Tendances télévisuelles : YouTube, le nouveau baromètre du succès ?

Depuis quelques années, les chaînes de télévision algériennes ont adopté une nouvelle stratégie. Consistant à diffuser leurs séries sur YouTube pour toucher un public plus large et optimiser leurs revenus publicitaires. Ce mode de mesure, bien que perfectible, offre néanmoins une indication précieuse des tendances.

En effet, une vue sur YouTube ne reflète pas nécessairement un visionnage intégral. Mais elle témoigne d’un intérêt initial pour le contenu. De plus, certaines productions investissent dans des campagnes promotionnelles pour élargir leur audience, ce qui peut influencer les classements.

Toutefois, même en l’absence d’un système d’audimat traditionnel. Ces données permettent aux diffuseurs et annonceurs d’ajuster leurs stratégies et de mieux comprendre les attentes des téléspectateurs.

Entre drames intenses, comédies sociales et intrigues captivantes, cette année encore, les séries locales semblent satisfaire un large public en proposant une offre variée et diversifiée.