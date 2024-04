TOP 3 des plus beaux sites archéologiques d’Algérie à visiter en hiver

Un site archéologique est un endroit où sont préservées des preuves et des témoignages de l’activité passée, préhistorique ou historique, des populations humaines. L’Algérie, étant un pays situé stratégiquement au carrefour entre différentes cultures, est riche en sites et en traces de diverses civilisations passées.

En effet, sans compter ceux du nord, pas moins de 4 000 points archéologiques sont recensés dans le sud algérien seulement, selon le centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques.

Timgad

Timgad est une cité antique située dans la wilaya de Batna, au Nord-Est de l’Algérie, au cœur de la région des Aurès. Elle fut fondée par l’empereur romain Trajan sous le statut de colonie ; une des dernières de l’Afrique romaine, c’est-à-dire d’une colonie peuplée majoritairement de citoyens romains.

Bâtis avec son forum, son théâtre, ses thermes et ses temples. La ville, initialement d’une superficie de 12 hectares, finit par en occuper plus de sept fois sa taille initiale. Au vu de son excellent état de conservation et du fait qu’on la considérait comme typique d’une ville romaine, Timgad a été classée par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité en 1982. Par sa richesse antique, elle attire les curieux et les amoureux d’histoire venant se ressourcer sur ses ruines par milliers.

Les pyramides de Frenda

Vieilles pour certaines de plus de seize siècles, les treize « pyramides » de Frenda, appelés aussi djeddars de Frenda, érigées sur deux collines voisines de la commune de Medroussa dans la wilaya de Tiaret, renferment beaucoup de secrets. Seule certitude : ces édifices de pierre à base carrée, construits entre le quatrième et le septième siècle, restent uniques dans tout le Maghreb.

Les pyramides ont été construites sur trois siècles, au temps des royaumes berbères. À une époque ou de profonds bouleversements eurent lieu au nord de ce qui n’était pas encore l’Algérie, mais la Numidie romaine. Ces djeddars monumentaux, qui mesurent pour certains jusqu’à 18 mètres de hauteur, ont été érigés sur deux collines distantes de six km près de Frenda, les trois plus anciens sur le mont Lakhdar et les dix autres sur le mont Araoui.

Aujourd’hui, les pyramides figurent dans le patrimoine national algérien. Les archéologues et autorités du pays souhaitent à l’avenir les faire inscrire au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui permettrait de les faire mieux connaitre et préserver.

Ruines romaines De Tipaza

Le parc archéologique de Tipaza est situé à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest d’Alger et est considéré comme l’un des plus importants sites archéologiques non seulement du pays, mais de toute l’Afrique.

Classé au patrimoine mondial de L’UNESCO depuis 1982, il comprend ainsi plusieurs monuments historiques, que représentent les différents établissements de l’ancienne ville romaine : amphithéâtres, basilique chrétienne, temple théâtral, nymphée, la villa des fresques, la fabrique de Garum, etc. Le parc est également entouré d’une enceinte de défense de 2300 mètres comprenant plusieurs tours de contrôle.

Situé au bord de la méditerranée, le site attire durant toute l’année un grand nombre de visiteurs et enchanta même de nombreux artistes et écrivains, comme Albert Camus, qui lui consacra tout un essai intitulé : Noces à Tipaza, paru en 1938 et où il soupçonna les ruines d’être habitées par les dieux.