Top 3 des algériens à suivre sur le marché du mercato cet été

Le mercato estival est ouvert depuis plusieurs mois en Europe. Depuis lors, plusieurs rumeurs de transfert circulent sur les joueurs. Certains footballeurs ont également été transférés et d’autres ont prolongé avec leurs clubs respectifs. Sur le vieux continent, les algériens sont également impliqués dans diverses tractations. Trois Fennecs d’Algérie sont sur orbite et suivis à la lettre durant cette fenêtre de transfert. Il s’agit de l’attaquant de Leicester Islam Slimani, du jeune défenseur de Nice Youcef Atal ou encore le défenseur du Real Bétis Aïssa Mandi. Top 3 des Fennecs à suivre ce mercato estival.

Islam Slimani

Pensionnaire de Leicester en Premier League Anglaise et prêté à Monaco la saison écoulée, l'attaquant algérien Islam Slimani est sous les feux des projecteurs ce mercato d'été. Auteur d'une bonne saison avec notamment 9 buts en 18 rencontres dans l'élite française, il a attiré la fougue de plusieurs cadors français mais aussi des clubs ambitieux d'Europe. Sous contrat jusqu'à l'été prochain avec le club anglais, il a l'admiration de Rennes, Marseille ou encore Lille où il est vu comme le remplaçant du nigérian Victor Osimhen. Selon les médias français, La Fiorentina en Italie aurait également pris des renseignements sur l'attaquant de 32 ans. Si l'intérêt du club phocéen n'est pas grandissant, la Viola et les Dogues sont résolument engagé à s'attacher les services du joueur. Les Foxes attendent donc un chèque conséquent pour laisser filer le Fennec du King Power Stadium avant la fin du mercato estival.

Youcef Atal

Pensionnaire de l’OGC Nice dans l’élite du football français, le latéral droit algérien est dans le viseur de plusieurs grandes écuries sur le vieux continent. Désiré par José Mourinho pour renforcer les rangs de Tottenham il y a quelques mois, l’ancien de Kortrijk a également eu des compliments de l’AC Milan quelques mois plus tôt. L’arrière droit de la sélection nationale d’Algérie est également suivi par l’entraineur du Real Madrid Zinedine Zidane. Le technicien français aurait selon des médias algériens trouvé un talent spécial en ce jeune joueur de 24 ans. Suite au départ du marocain Achraf Hakimi pour l’Inter Milan, Youcef Atal serait un choix idéal pour mettre la pression à Dani Carvajal sur le côté droit de la défense des Madrilènes. Youcef Atal, arrivé à Nice à l’été 2018 en provenance de Kortrijk pour 3 millions d’euros est lié au club jusqu’à l’été 2023. Une situation qui devrait obliger le Milan AC, Tottenham ou encore le Real Madrid à formuler une bonne offre dans le but de convaincre Nice et enrôler le joueur.

Aïssa Mandi

Le défenseur algérien du Real Bétis en Liga Espagnole serait la priorité du champion d’Angleterre en l’occurrence Liverpool. Pour pallier au départ de Dejan Lovren, Jürgen Klopp aurait misé sur le défenseur de 28 ans. Alors que la clause libératoire du joueur est fixée à 30 millions d’euros, les Reds aurait proposé une offre de 10 millions d’euros en étude à Séville. Arrivé seulement pour 2 millions il y a 4 ans en provenance du Stade de Reims, les dirigeants du Real Bétis pourraient réaliser une bonne affaire. Toutefois, l’Olympique Lyonnais aurait manifesté son intérêt pour le joueur quelques mois plus tôt. Les Gones auraient même proposé 15 millions d’euros. Newcastle en Angleterre aurait coché le nom du champion d’Afrique pour la prochaine. Le joueur auteur de 30 matchs la saison écoulée arrive à la fin de son contrat à l’été prochain. Les négociations sont au point mort, ce qui pourrait faciliter un départ du joueur si le Real Bétis s’accordait avec l’un des nombreux prétendants.

Le mercato estival poursuit son cours. Même si la présaison a débuté pour le compte de la saison 2020-2021, plusieurs mouvements sont toujours en cours. Certains impliquent des joueurs algériens susmentionnés. Outre ces dossiers chauds du mercato, il faut noter la possibilité du départ de Faouzi Ghoulam pour Wolverhampton. Egalement, je jeune Mohamed Fares suscite un grand intérêt à la Lazio de Rome. Le club italien aurait même fait une offre de 6 millions d’euros. Ainsi, plusieurs officialisations sont encore attendues pour ce mercato d’été. Aïssa Mandi, Youcef Atal, Islam Slimani, qui sera le prochain Fennec qui changera de club ?