Top 20 des prénoms les plus fréquents des individus interpellés en France suite aux émeutes

La chaîne française, BFM TV, a dévoilé le top 20 des prénoms les plus récurrents des émeutiers en France. Suite à la mort de Nahel, 17 ans, la France a sombré dans la violence.

Une violence qui a donné lieu à des scènes de guérilla urbaine dans de nombreux quartiers de différentes villes françaises.

Lors de l’une de ses émissions, la chaîne BFM TV a dévoilé une liste qui contient les prénoms les plus récurrents des individus interpellés par police suite aux émeutes.

Ainsi, dans un autre alphabétique, on trouve, Adam, Alexis, Ali, Bryan, David, Dylan, Enzo, Hugo, Jordan, Lucas, Maxime, Mohamed, Nassim, Nathan, Nicolas, Rayan, Théo, Thomas, Yacine, Yanis. Les prénoms de différentes consonances qui confirment que les auteurs des émeutes n’apparaissent pas seulement à une seule communauté.

🚨🇫🇷 FLASH | Voici le top 20 des prénoms les plus fréquents parmi les individus interpellés des dernières #émeutes. pic.twitter.com/2bw0kLg31S — Cerfia (@CerfiaFR) July 7, 2023

L’identité des émeutiers : la réponse du ministre français de l’Intérieur

Questionné sur le profil des émeutiers, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a dit « 90% des émeutiers sont français, pour seulement « 10% » d’étrangers », dit-il à la Sénatrice, Jacqueline Eustache-Brinio.

Rejetant l’explication identitaire des émeutes, Darmanin a ajouté, « J’ai rendu visite à une quinzaine de commissariats, j’ai vu les listes des personnes mises en garde et ce qu’ils ont fait. Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus de l’immigration. Mais, il y a eu beaucoup de Kevin et Mattéo, si je peux me permettre », explique-t-il.

🇫🇷 ALERTE INSOLITE : Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin explique qu’il y a « peut-être éventuellement eu quelques personnes issues de l’immigration lors des émeutes, mais qu’il y avait aussi énormément de Kévin & Mathéo ». pic.twitter.com/g2xbhGqIcU — Valeurs Occidentales (@ValOccidentales) July 5, 2023

Le ministre français, a, entre autres dit, « l’explication identitaire me paraît assez erronée. ».