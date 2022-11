Top 20 africain du classement IFFHS : 4 clubs algériens y figurent

Quatre clubs algériens font partie des meilleurs des 20 meilleurs clubs africains. Il s’agit du CR Bélouizdad, l’ES Sétif, JS Saoura et de la JS Kabylie.

La fédération internationale de l’histoire de football et des statistiques a établi le classement des 20 meilleurs clubs africains. Un classement établi dans une période allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

Dans ce TOP 20, quatre clubs algériens, pensionnaires de la Ligue 1, y figurent. En effet, il s’agit du CR Bélouizdad, l’ES Sétif, la JS Saoura et enfin la JS Kabylie.

Le CRB, meilleur club algérien et 4e meilleur club africain

Dans ledit classement établi par l’IFFHS, le CRB est le meilleur club algérien. C’était prévisible après avoir dominé le championnat national lors des trois dernières saisons. Mieux, il a réalisé un bon parcours lors de sa participation en Ligue des Champions Africaine lors de la saison écoulée.

Le club phare de Laâqiba occupe la quatrième position du podium africain et la 94e mondial, avec un total de 132,75 points. Il est devancé par le club angolais l’Atlético Petro de Luanda (133 pts et une 62e mondiale). Sans surprise, Al Ahly du Caire conduit le peloton africain avec 191,5 pts et une 34e place mondiale.

L’ES Sétif avec 110 points, pointe à la 11e position continentale et à la 139e mondiale, suivie de la JS Saoura (12e en Afrique avec 103 pts), et une 153e position mondiale.

En revanche, le quatrième club algérien classé au tableau de l’IFFHS est la JS Kabylie. Elle est 19e au niveau africain avec 82,75 pts et une 223e place mondiale.

Les championnats algérien et égyptien l’Egypte (Al-Ahly, Zamalek, Pyramides et Al-Masry) sont les plus représentés dans le dernier classement de l’IFFHS.