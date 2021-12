Top 100 des meilleurs joueurs 2021 : nouvelle distinction pour Mahrez

Riyad Mahrez, vedette du football algérien et l’un des meilleurs éléments du championnat anglais, fait de plus en plus parler de lui. Le capitaine des Verts est désormais classé aux côtés des célèbres footballeurs du monde entier.

Selon le journal britannique The Guardian, Riyad Mahrez figure dans le classement des meilleurs joueurs pour l’année 2021. En effet, le capitaine des Verts précède dans ledit classement de grands noms tels que Paul Pogba, Toni Kroos et Carlos Henrique Casimiro.

De ce fait, Riyad Mahrez dépasse de grands joueurs évoluant au Réal Madrid et décroche ainsi la 60ᵉ place du classement des meilleurs joueurs 2021. Par ailleurs, Robert Lewandowski, attaquant du Bayern Munich figure à la tête de la liste, suivi par la star du Paris Sait-Germain, Lionel Messi ainsi que Mohamed Salah et Karim Benzema.

Mahrez décroche des records avec Manchester City

Il y a quelque jours, le capitaine des verts a fait un grand match face à Newcastle dans le cadre de la Premier League anglaise. Mahrez avait en effet inscrit un magnifique but à la 63′ minute, offrant ainsi une belle victoire au Skyblues, avec un score de 4-0.

Il atteint de ce fait un record de 50 buts avec Manchester City et s’impose comme le meilleur buteur des Citizens depuis l’entame de la saison. Dans ce contexte, Mahrez a déclaré : « les chiffres ne sont pas importants pour nous. Ce qui est plus important est de bien jouer et gagner un match après l’autre« .

« Les chiffres, peut-être qu’à la fin, si on enregistre beaucoup de victoires, ce serait bien de voir les résultats de son travail » estime la star algérienne.