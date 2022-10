Top 100 banques africaines 2022 : quel classement pour l’Algérie ?

Chaque année, l’Africa Business fait un classement des meilleures banques africaines. Ce classement est effectué à partir d’un critère très précis le « capital de niveau 1 ».

Les données sont récoltées depuis les informations de Bankers’ Almanac et de la recherche interne sur les entreprises africaines. Le classement est effectué puis communiqué au public.

En ce qui concerne la répartition régionale, la moitié des 100 premiers, soit de 47 institutions financières , proviennent d’Afrique du Nord. L’Afrique australe est la deuxième région la plus importante, alors que l’Afrique de l’Ouest et de l’Est sont moins présentes avec 17 et 14 représentants dans le Top 100. L’Afrique centrale quant à elle reste derrière les autres.

Africa Business apporte aussi quelques précisions quant à la croissance du secteur bancaire en Afrique. En effet, selon cette même étude, une augmentation de 8,7 % du capital combiné du Top 100 est enregistrée cette année. Celui-ci est passé de 124 milliards de dollars l’année dernière à 135 milliards de dollars cette année.

TOP 100 : quelle place pour l’Algérie ?

Ce classement recense donc les 100 meilleures banques en Afrique. L’Égypte a le plus grand nombre de banques dans notre Top 100 à 25.

Même si c’est la « Standard Bank Group », une banque sud africaine qui décroche la première place avec un capital de 13,618 milliards de dollars. Elle est suivie par deux banques égyptiennes : National Bank of Egypt et Banque Misr

L’Afrique du Nord est très présente, comme énoncé précédemment. L’Algérie s’est distinguée, et ce n’est pas moins de dix banques algériennes qui sont présentes dans le classement général des meilleures banques africaines de 2022.

Cette sélection est composée de quatre banques publiques et deux privées.

Les banques algériennes figurant dans ce TOP 100 sont :