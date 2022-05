Top 10 des destinations préférées des français : Alger figure-t-elle sur la liste ?

Après deux années de crise à cause de la pandémie du Covid-19, l’activité touristique s’apprête à reprendre son envol pour cet été 2022. En France, pays dans lequel vit une large communauté algérienne, la saison s’annonce prometteuse. Même si les grandes vacances estivales demeurent encore un peu loin, les Français commencent déjà choisir leurs destinations.

À ce propos, le service spécialisé, Google Flights, a dévoilé, le lundi 2 mai, la liste des 10 des villes que les Français recherchent le plus pour la période allant du 1er juin au 31 août 2022.

Alger sort de la liste

Si en 2021, Alger figurait à le 6e place des dix destinations les plus recherchées par les Français sur Google Flights, pour cette 2022, la capitale sort du top 10.

Ce changement s’explique par le fait qu’en 2021, à cause des restrictions sanitaires et de la fermeture des frontières, les horizons des Français se limitaient à l’Europe du sud et à l’Afrique du nord. C’est ainsi que les villes marocaines de Casablanca et de Marrakech se sont retrouvées en 1re et 2e position, et Alger à la 6e.

Mais pour cette année 2022, avec la résorption de la crise sanitaire et l’ouverture des frontières vers les pays de l’Amérique du nord, l’éventail de choix est plus large et les Français désirent renouer avec les destinations lointaines.

Lisbonne, la capitale portugaise, plébiscitée

La capitale portugaise, Lisbonne, se hisse à la première place du classement. La ville séduit toujours autant les touristes avec son tramway jaune, sa gare aux allures futuristes, ses plages idylliques, le pont 25 de Abril ou encore la Tour de Belém.

Pour arriver à la deuxième destination la plus prisée, il faut traverser l’océan Atlantique pour atterrir dans la mythique ville de New York. Times Square, la statue de la Liberté, Central Park… Il y a tant d’endroit à visiter dans la cité qui ne dort jamais. Pour la troisième place, direction Montréal, la porte francophone du Nouveau Monde. La métropole québécoise enchante par sa diversité.

Dans la suite du classement, on retrouve l’incontournable Barcelone (Espagne) et Porto (Portugal). La seule ville d’Afrique du nord qui figure dan le top dix 2022 des destinations les plus recherchées, est la villa marocaine de Marrakech. Celle-ci arrive en 6e position.

Voici, par ailleurs, la liste complète des villes les plus recherchées par les Français pour l’été 2022 :

Lisbonne New York Montréal Barcelone Porto Marrakech Athènes Palma de Mallorca Denpasar-Bali Rome

Alger recule, mais l’Algérie résiste

D’un autre côté, l’Algérie a été l’une des destinations les plus recherchées en France en 2021. En effet, selon les données du site spécialisé dans les voyages, Kayak, l’Algérie s’est classée parmi les 10 destinations plébiscitée en France en 2021.

Mais au vu du nombre important des ressortissants algériens résidant en France ce classement ne constitue nullement une surprise. La forte demande pour les billets d’avion vers l’Algérie explique en grande partie cette position.