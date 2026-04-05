Top 10 des plus grands producteurs de plomb et zinc : Quel est le nouveau rang de l’Algérie ?

Avec le lancement officiel de l’exploitation de la mine de Tala Hamza à Béjaïa, l’Algérie opère un virage stratégique majeur. Ce projet d’envergure mondiale ambitionne de hisser le pays parmi les géants du secteur minier, redessinant ainsi la carte internationale des métaux de base.

L’Algérie ne cache plus ses ambitions de devenir un acteur incontournable du marché minier global. Selon les récentes analyses de la plateforme spécialisée Attaqa, le gisement de Tala Hamza (Oued Amizour) est en passe d’occuper la 7ème place mondiale en termes de production de zinc.

Avec une capacité annuelle prévue de 170 000 tonnes, le site algérien rivalise désormais avec les plus grandes exploitations européennes. Ce projet s’appuie sur une base solide :

Réserves totales : 54 millions de tonnes.

Gisement exploitable : 34 millions de tonnes.

Composition : Un minerai riche composé de 78 % de zinc et 22 % de plomb.

Superficie : 23,4 hectares dédiés à l’extraction.

Gisement de Tala Hamza : Une entrée fracassante dans la cour des grands

Inauguré le 17 mars 2026, ce projet s’inscrit dans la feuille de route nationale visant à diversifier l’économie hors hydrocarbures. Fruit d’un partenariat entre le groupe public algérien Sonarem (51 %) et la compagnie australienne Terramin (49 %), l’investissement global s’élève à 471 millions de dollars.

Fait rare dans l’industrie minière : Tala Hamza intègre le club fermé des plus grands sites mondiaux avant même d’avoir atteint sa pleine cadence de production. Il rejoint ainsi des références telles que :

Rampura Agucha (Inde)

Red Dog (États-Unis)

Mount Isa (Australie)

Antamina (Pérou)

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Le zinc : Le nouveau pétrole de la transition énergétique ?

Le timing de ce déploiement n’est pas anodin. Le zinc est devenu un métal critique pour la transition écologique. Utilisé à 60 % pour la galvanisation de l’acier, il est indispensable aux infrastructures de demain :

Solaire : Une installation de 100 MW nécessite environ 230 tonnes de zinc .

. Éolien en mer : 40 tonnes de zinc sont requises pour une capacité équivalente.

sont requises pour une capacité équivalente. Stockage : La demande pour les batteries devrait bondir à 130 000 tonnes par an d’ici 2030.

Dans un marché qui compte plus de 377 mines en activité, Tala Hamza permet à l’Algérie de se positionner potentiellement dans le trio de tête mondial en termes de réserves.

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Au-delà de la manne financière estimée à 60 millions de dollars de revenus annuels, c’est une véritable souveraineté minérale que le pays est en train de bâtir, s’imposant comme un maillon essentiel de la chaîne de valeur technologique mondiale.