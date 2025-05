Top 10 des plus grandes raffineries arabes : Skikda dans le cercle des géants

L’Algérie conserve sa place sur le marché du raffinage pétrolier arabe grâce à la raffinerie de Skikda, classée parmi les 10 plus grandes raffineries de la région, avec une capacité de production estimée à 355 000 barils par jour, selon un rapport de la plateforme spécialisée Attaqa (Energie), basée à Washington.

Située sur la côte est du pays, la raffinerie de Skikda est l’une des installations de raffinage les plus importantes d’Afrique du Nord et constitue un pilier de la politique énergétique algérienne. Son rôle est d’autant plus crucial que la demande locale augmente et que l’Algérie cherche à renforcer ses exportations de produits pétroliers raffinés.

Skikda se place en 10ᵉ position du classement arabe, dominé par des installations gigantesques du Golfe, comme la raffinerie de Ruwais, en tête avec une capacité de 837 000 barils par jour, suivie de celle d’Al-Zour (Koweït, 615 000 barils/jour) et de Ras Tanura (Arabie saoudite, 550 000 barils/jour).

Au total, les 10 plus grandes raffineries arabes affichent une capacité combinée de près de 4,9 millions de barils par jour. Ces infrastructures ont largement contribué à porter la production de raffinage au Moyen-Orient à 8,2 millions de barils/jour au quatrième trimestre 2024, grâce à des extensions et à l’ouverture de nouvelles unités au Koweït, en Oman et en Irak.

Malgré la domination des raffineries du Golfe, l’Algérie demeure bien positionnée grâce à Skikda, l’une de ses principales installations industrielles, qui soutient l’économie nationale et renforce l’autosuffisance en produits pétroliers.

La raffinerie de Skikda : Un pilier stratégique pour l’économie algérienne

Mise en service en 2009, la raffinerie de condensat (RA2K) de Skikda se positionne comme un atout essentiel pour la stratégie de Sonatrach, contribuant significativement à l’économie et à la sécurité énergétique de l’Algérie. C’est ce qu’a souligné son directeur, Hassan Bouadam.

Avec une capacité de traitement de 5 millions de tonnes annuelles de condensat, un pétrole léger et à faible teneur en polluants provenant de la région de Haoud El Hamra, la raffinerie permet à Sonatrach d’honorer ses engagements envers les clients étrangers. Bouadam a insisté sur la « valeur ajoutée » de cette infrastructure pour l’économie nationale.

La RA2K, certifiée ISO 9001 depuis 2015, se distingue comme la seule raffinerie du pays spécialisée dans le traitement du condensat léger. Elle produit annuellement environ 4 millions de tonnes de naphta, un hydrocarbure léger crucial pour l’industrie pétrochimique, notamment pour la production de matières plastiques.

En parallèle, la raffinerie contribue à la sécurité énergétique nationale en produisant près d’un million de tonnes de produits destinés au marché local, incluant le gaz butane (avec une production de 150 tonnes par jour), le kérosène et le gasoil.

S’étendant sur 45 hectares dans la zone industrielle de Skikda, la raffinerie intègre des technologies de pointe, notamment un système de contrôle centralisé (DCS) et une surveillance à distance avec près de 300 détecteurs pour assurer la sécurité des installations, des travailleurs et de l’environnement.

La qualité des produits est une priorité, avec un laboratoire dédié effectuant des analyses quotidiennes rigoureuses. La sécurité et la prévention sont également au cœur des préoccupations, avec des scénarios de risques potentiels étudiés et des mesures de protection avancées mises en place.

La maintenance, en grande partie préventive (80%), assure la continuité de la production, avec des arrêts programmés tous les trois ans pour des interventions complètes. La raffinerie s’engage également pour la protection de l’environnement, avec une station de traitement des eaux capable de traiter 60 mètres cubes par heure, éliminant les polluants avant rejet et recyclant les huiles.

Sonatrach valorise la production nationale en s’approvisionnant en équipements et pièces de rechange auprès d’entreprises algériennes. De plus, la raffinerie de Skikda abrite un centre de données performant, intégré au réseau national de Sonatrach, optimisant l’efficacité opérationnelle pour près de 4 000 utilisateurs dans l’est du pays.

La raffinerie de condensat de Skikda apparaît ainsi comme un pilier solide pour l’économie et la sécurité énergétique de l’Algérie.