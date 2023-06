Top 10 des pays qui délivrent le plus facilement des visas Schengen en 2023

Pour certains Algériens, l’Europe est une destination de rêve. Cependant, obtenir un visa pour pouvoir voyager vers ces pays semble freiner les ambitions de plusieurs ressortissants algériens. Malgré ce, il est à noter que certains pays de l’espace Schengen délivrent des visas plus facilement que d’autres.

Le site spécialisé Visas Schengen Info a dressé une liste des 10 pays de l’espace Schengen qui accorde le visa plus facilement que d’autres. Ce Top 10 est basé sur des données qui concernent le taux de rejet dans ces pays. Découvrons ensemble les pays les plus accueillants d’Europe.

Visas Schengen : voici le classement des pays qui accordent des visas plus facilement

Dans la liste des pays Schengen qui accorde le visa plus facilement, l’Italie se retrouve en 10e position. En effet, au cours de l’année 2022, l’Italie a refusé 92 186 demandes parmi les 727 490 reçues. Obtenant ainsi un taux de refus de 12.7 %.

En 9e position de ce classement des pays qui accordent le plus facilement les visas Schengen, se positionne la Grèce. Avec notamment un taux de refus 12.5 %. Ce pourcentage correspond à un nombre de demandes de visas refusées qui s’élève à 56 566 refus.

Par ailleurs, la 8e place de ce top 10 est occupée par la Suisse. Et ce, grâce à un nombre de refus qui correspond à 49 263, soit un taux de 12 %. En 7e position du classement des pays les plus accueillants de l’espace Schengen, se retrouve La Pologne avec un taux de refus de 11.6 %.

La 6e et 5e positions sont occupées par le Luxembourg et la Finlande qui affichent des taux de refus de 10.5 % et de 9.7 %, respectivement. Quant à la 4e position, celle-ci est occupée par la Slovaquie qui affiche aussi un taux de refus de 9.7 %.

Dans la 3e marche du classement des pays Schengen qui accordent plus facilement les visas, se retrouve la Lettonie avec un taux de refus qui s’élève à 9.5 %. Tandis que la Lituanie, qui occupe la 2e place du podium, affiche un taux de 7.8 % pour les refus visas. Conformément aux données de ce classement, le pays de l’espace Schengen qui accorde le plus facilement des visas est l’Islande. En effet, ce pays a refusé seulement 146 demandes au cours de l’année 2022.

