TOP 10 des pays africains avec le plus de compagnies aériennes : où se situe l’Algérie ?

Le secteur de l’aviation en Afrique est un mélange dynamique de grandes compagnies historiques et d’opérateurs régionaux spécialisés. Des géants tels qu’Ethiopian Airlines, EgyptAir, South African Airways, Kenya Airways, Royal Air Maroc et Air Algérie dominent le ciel africain, offrant une connectivité essentielle à travers le continent.

Pourtant, malgré un potentiel considérable, les compagnies aériennes africaines sont confrontées à une myriade de défis. Les infrastructures limitées, les réglementations complexes et une concurrence acharnée entravent leur développement.

Cependant, au milieu de ces obstacles, émergent des opportunités. Stimulées par le développement économique, l’urbanisation croissante et la demande en constante augmentation pour les voyages aériens, des initiatives innovantes voient le jour.

Le marché de l’aviation africain en pleine croissance en 2024

Cette année, Boeing prévoit une croissance exponentielle du trafic passager intra-africain au cours des prochaines décennies, avec une multiplication par plus de quatre des volumes. Cette expansion positionne l’aviation africaine parmi les plus dynamiques au monde.

Pour répondre à cette demande en plein essor, le continent nécessite une augmentation du nombre de compagnies aériennes. Selon les données de Planespotters, certains pays africains se démarquent largement de par le nombre de compagnies aériennes qu’ils possèdent. C’est le cas notamment du Nigeria, qui arrive en tête de liste avec 87 compagnies, suivi de près par l’Afrique du Sud avec ses 70 transporteurs et le Kenya avec 64 compagnies.

Voici le classement complet des 10 nations africaines avec le plus de compagnies aériennes en 2024 :

Nigeria : 87 ; Afrique du Sud : 70 ; Kenya : 64 ; Égypte : 51 ; RDC : 43 ; Ghana : 23 ; Angola : 18 ; Tanzanie : 18 ; Soudan : 17 ; Gabon : 17.

Qu’en est-il de l’Algérie ?

Le classement des pays africains avec le plus grand nombre de compagnies aériennes en 2024 révèle un paysage diversifié. L’Algérie, bien que positionnée au milieu du tableau avec 9 compagnies, se distingue par sa flotte aérienne robuste, comptant 80 avions au total. Malgré son classement inférieur par rapport à certains de ses voisins, cette flotte témoigne de la robustesse et du potentiel de l’aviation algérienne.

Alors que l’industrie de l’aviation en Afrique est confrontée à des défis, elle demeure un moteur essentiel de connectivité et de croissance économique pour le continent. Les compagnies aériennes africaines continuent de s’adapter et d’innover pour répondre aux besoins changeants des passagers et saisir les opportunités de croissance à l’échelle mondiale.