Top 10 des passports africains : l’Algérie out

Quand on désire voyager dans un pays étranger, un document est plus indispensable que les autres, il s’agit du passeport. C’est ce dernier qui certifie l’identité de son possesseur et qui permet d’accéder au pays de destination.

Cependant, la valeur du passeport change selon le pays. Ainsi, si le passeport japonais permet d’entrer, sans visa, dans 192 nations, le passeport afghan n’ouvre les portes que de 26 d’entre elles.

Dans cet article, nous allons établir la liste des 10 passeports africains les plus puissants et situer la place du passeport algérien en Afrique et dans le monde. Pour ce faire, nous nous appuierons sur les données du Henley Passport Index 2022.

Le Henley Passport Index

Avec un historique de données de 17 ans, le Henley Passport Index est l’indice le plus fiable sur les passeports. Celui-ci se base sur les données de l’Autorité internationale du transport aérien (IATA) complétées par des recherches internes approfondies et des données en ligne de source ouverte. L’indice est mis à jour trimestriellement.

Le Henley Passport Index compare l’accès sans visa de 199 passeports à 227 destinations de voyage. Si aucun visa n’est requis, le passeport reçoit un point. Il en va de même s’il faut un visa à l’arrivée, un permis de visite ou une autorisation de voyage électronique (AVE). Lorsqu’un visa est exigé, ou quand le titulaire du passeport doit obtenir un visa électronique (e-Visa) avant le départ, le passeport reçoit zéro point.

Le score total pour le passeport est égal au nombre de destinations pour lesquelles aucun visa n’est requis (1 point par destination).

Les dix passeports africains les plus puissants

Le classement de 2022 reste sensiblement inchangé par rapport à celui de 2021. Même si les restrictions sanitaires et les interdictions de voyage varient d’un pays à l’autre à cause de la pandémie du coronavirus. En effet, beaucoup de pays appliquent, à l’arrivée, une mise en quarantaine obligatoire et exigent un résultat négatif au test du covid-19.

Voici donc la liste des dix pays africains possédant les passeports les plus puissants, classés par ordre décroissant du nombre de destinations libres en 2022.

Seychelles : 152 pays.

Afrique du Sud : 104 pays.

Botswana : 86 pays.

Namibie : 78 pays.

Lesotho : 77 pays.

Eswatini : 74 pays.

Malawi : 73 pays.

Kenya : 72 pays.

Tanzanie : 72 pays.

Tunisie et Zambie : 71 pays.

Ainsi, les Seychelles, avec 152 destinations ouvertes, possèdent de loin le passeport le plus puissant du continent africain. L’Afrique du Sud, sans surprise, arrive en 2e position avec 104 destinations libres. Parmi les pays de l’Afrique du Nord, seule la Tunisie figure dans ce top 10.

Le passeport algérien loin derrière

Absent du top 10 africain des passeports les plus puissants, où se situe exactement le passeport algérien ? Selon le Henley Passport Index, le passeport national permet de voyager sans visa, en 2022, dans 52 pays. Cela le met à la 92e place mondiale et à la 29e place africaine. Parmi ces 52 destinations libres ou qui exigent un visa à l’arrivée, on trouve 6 pays du Moyen-Orient, 10 pays asiatiques, une majorité de nations africaines, mais aucun pays d’Europe ou d’Amérique du Nord.

Pour la liste complète des pays que vous pouvez visiter sans visa, rendez-vous sur cette page : passport-index. Classé 73e durant l’année 2006, le passeport algérien a ainsi perdu près de 20 places en 16 ans.