Top 10 des nationalités ayant perdu le plus en frais de visa : les Algériens en tête du classement

Pour décrocher le fameux visa Schengen, les Algériens doivent passer par un parcours de combattant, entre le temps, les procédures administratives et les sommes faramineuses dépensées comme frais, ces candidats ont de quoi se soucier. D’ailleurs, les derniers chiffres dévoilés par le site spécialisé visaSchengeninfo, ont fait état des 10 nationalités, qui ont dépensé le plus en frais de visa en 2023.

Pour rappel, pour décrocher ce document indispensable pour voyager en Europe, les ressortissants des pays tiers doivent s’acquitter un certain montant couvrant les frais de visa. Voici les dix nationalités qui ont dépensé le plus d’argent en 2022.

Frais de visa Schengen : voici les pays qui ont dépensé le plus en 2022

Conformément aux statistiques Schengen, la Turquie, la Russie et l’Inde sont les trois pays qui ont dépensé les montants les plus élevés pour décrocher le visa Schengen. En effet, les candidats issus de ces trois États ont déposé ensemble un total de 2.1 millions de demandes de visa.

Les Turcs ont dépensé un total de 62.2 millions d’euros, tandis que les Russes et les Indiens ont pays respectivement 55 et 53.7 millions d’euros pour obtenir des visas Schengen. Il convient de préciser aussi que près de 121 188 demandeurs indiens ont vu leurs demandes rejetées et ont perdu plus de 9.7 millions d’euros sans aucun remboursement.

Les Algériens, les premiers perdants en frais de visa

En termes de pertes d’argent, quand il s’agit de refus de demandes de visa, ce classement change. Les Algériens, mais aussi les Marocains, sont les nationalités ayant reçu le plus de refus pour leurs demandes de visa Schengen. Les statistiques Schengen ont fait état d’un total de 31.3 millions d’euros dépensés par les Algériens pour leurs demandes de visa Schengen, soit près de la moitié est partie en fumée en raison du taux de rejet élevé. 14.3 millions d’euros perdus pour des demandes rejetées.

Les Marocains ont quant à eux perdu près de 9.5 millions d’euros de préjudices en raison de 119 346 demandes refusées. Quant aux Tunisiens, ceux-ci ont perdu près de 3.9 millions d’euros. Par ailleurs, la liste des nationalités ayant le plus perdu en frais de visa se complète par les ressortissants des pays de l’Arabie Saoudite, Royaume-Uni et la Thaïlande qui ont enregistré un préjudice de 28,6, 22,5 et 16,6 millions d’euros.

