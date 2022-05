Top 10 des meilleurs pays africains pour les femmes : l’Algérie out

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale intitulé « Les Femmes, l’Entreprise et le Droit 2021 », l’ile Maurice arrive encore une fois en tête des pays africains où il fait bon vivre pour les femmes. En effet, au cours des 50 dernières années, les pays d’Afrique subsaharienne ont connu une progression substantielle de leur score moyen de l’ordre de 30 points. L’Algérie, en revanche, arrive loin derrière. Sur les 190e que comprend le classement, notre pays occupe… la 162e place.

Qu’est-ce que le rapport « Les Femmes, l’Entreprise et le Droit » ?

Voici la description du rapport « Les Femmes, l’Entreprise et le Droit » qu’on peut lire sur le site de la Banque Mondiale :

« Les Femmes, l’Entreprise et le Droit 2021 est la septième d’une série d’études annuelles qui mesure les lois et réglementations qui affectent les opportunités économiques des femmes dans 190 économies. Le projet présente huit indicateurs, structurés autour des interactions des femmes avec la loi au cours de leur carrière : Mobilité, Travail, Rémunération, Mariage, Parentalité, Entrepreneuriat, Actifs et Retraite. Dans un contexte de pandémie mondiale qui menace les progrès vers l’égalité entre les sexes, le rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit 2021 identifie des obstacles à la participation économique des femmes et encourage la réforme des lois discriminatoires. Cette année, l’étude comprend également des résultats importants sur les réponses des gouvernements à la crise de la COVID-19 et des recherches pilotes liées à la garde des enfants et l’accès des femmes à la justice… Les indicateurs mettent en évidence la relation cruciale qui existe entre l’égalité juridique entre les sexes et l’entrepreneuriat et l’emploi des femmes. »

Classement des 10 meilleurs pays africains pour les femmes

Selon les sept critères mentionnés plus haut que la Banque Mondial a choisi pour établir ce rapport, les 10 meilleurs pays africains sont les suivants (indice de 100 points) : en première position arrive l’ile Maurice avec un score de 91,9, suivi par l’Afrique du Sud avec un score de 88,1, le Zimbabwe complète le podium avec un score de 86,9. En quatrième et cinquième position, on retrouve respectivement la Namibie (86,3 points) et le Togo (84,4 points).

Dans la 2e partie du tableau figurent : le Libéria, sixième (83,3 points) ; la Côte d’Ivoire, septième (83,1 points) ; le Mozambique, huitième (82,5 points) ; la Tanzanie, neuvième (81,3 points). Le Kenya et le Rwanda, ex aequo, ferment la marche avec un score de 80,6.

Et l’Algérie ?

Selon le rapport de la Banque Mondial 2021, l’Algérie arrive loin derrière en matière d’opportunités économiques offertes aux femmes. En effet, sur les 190 pays que compte l’étude, l’Algérie arrive en queue du classement, à la 162e position !

Voici par ailleurs les scores obtenus par notre pays sur chacun des critères :

MOBILITÉ : 75

: 75 TRAVAIL : 75

: 75 RÉMUNÉRATION : 50

: 50 MARIAGE : 60

: 60 PARENTALITÉ : 60

: 60 ENTREPRENEURIAT : 75

: 75 ACTIFS : 40

: 40 RETRAITE : 25

: 25 INDICE WBL (moyenne générale) : 57,5

C’est donc en matière de retraite que l’Algérie enregistre le plus mauvais score (25 points seulement sur 100). À ce propos le rapport de la BM mentionne : « Les âges de départ en retraite restent inégaux dans près d’un tiers des économies étudiées ; on observe un écart de cinq années ou plus entre les hommes et les femmes dans plus de la moitié des économies du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, y compris l’Algérie, Djibouti, la République islamique d’Iran, la Libye, Oman et la République du Yémen. »

Principales conclusions du rapport