Top 10 des meilleurs joueurs – CAN 2022 : quelle place pour Belaili ?

Auteurs d’une excellente performance, un parcours historique et un haut niveau de jeu, les Fennecs d’Algérie ne cessent de briller et de prouver au monde entier leur talent lors de chaque rencontre, et ce, malgré leur défaite face à la Guinée équatoriale.

En effet, les talentueux joueurs de la sélection nationale, sous la supervision de l’entraineur Djamel Belmadi, continuent toujours à battre les records et d’obtenir les titres.

C’est le cas de l’attaquant des Verts, Youcef Belaili. Auteur d’un beau parcours lors de la Coupe arabe 2021 au Qatar, le Fennec marque aussi fortement sa présence lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun.

Le natif d’Oran a dépassé plusieurs grands noms dans le monde du ballon rond, en occupant la tête de la liste des Top 10 des meilleurs joueurs de ce tournoi footballistique continental.

Après deux journées de la phase de groupes, Youcef Belaili est désormais placé premier sur a liste des meilleurs joueurs, dépassant ainsi des grandes stars internationales, à l’instar du duo de Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané.

10 occasions lors de 180 minutes

L’Oranais a réussi à créer 10 occasions pendant 180 minutes jouées, lors des rencontres contre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, bien que les Fennecs n’ont marqué aucun but.

Pour le reste des joueurs de ladite liste, il s’agit respectivement, du Marocain Sofiane Boufal (9 occasions/165 minutes), le Sénégalais Sadio Mané (6 occasions/180 minutes), le Burkinabé Gustavo Sangaré (6 occasions/158 minutes), le Tunisien Wahbi Khazri (5 occasions/169 minutes), le Nigerian Samuel Chukwueze (5 occasions/116 minutes), l’Ivoirien Nicolas Pépé (5 occasions/110 minutes), le Capverdien Kenny Santos (5 occasions/180 minutes), le Ghanéen Thomas Partey (5 occasions/179 minutes) et l’Égyptien Omar Kamal (4 occasions/90 minutes).

Par ailleurs, il convient également de rappeler que les Verts disputeront ce jeudi 20 janvier, une rencontre qualifiée de « décisive » contre leurs homologues de la Côte d’Ivoire, afin de garantir la qualification au prochain tour de la CAN 2021 au Cameroun.