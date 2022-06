Top 10 des meilleures compagnies aériennes en Afrique : Air Algérie out

Skytrax a publié son World Airline Awards 2021 des 100 meilleures compagnies aériennes dans le monde. Et Ethiopian Airlines maintient son rang de meilleure compagnie aérienne d’Afrique.

Les prix ont été décernés sur la base d’enquêtes menées auprès des clients pendant 23 mois, de septembre 2019 à juillet 2021. Ces enquêtes combinent l’évaluation des prestations en temps normal et en période de la pandémie du covid-19.

Dans le cadre des Passenger’s Choice Awards (choix des passagers), plus de 13 millions de voyageurs ont désigné leur compagnie aérienne préférée. Le questionnaire concernait le service en cabine, la réponse au covid-19, les services au sol et à l’aéroport, le produit à bord. Les résultats de l’enquête touchent plus de 350 compagnies aériennes.

En Afrique, les trois premières compagnies aériennes sont Ethiopian Airlines, South African Airways et Kenya Airways. Au niveau mondial, Qatar Airways a remporté l’or pour la sixième fois depuis 2001. Singapore Airlines arrive en deuxième position et la compagnie japonaise ANA All Nippon Airways occupe la troisième place du podium.

Qatar Airways a remporté cinq autres prix : meilleure classe affaires, meilleur siège de classe affaires, meilleure compagnie aérienne au Moyen-Orient, meilleur salon de classe affaires au monde, meilleure restauration à bord en classe affaires.

Voici donc le top 10 des compagnies aériennes africaines pour 2021 :

10. Fastjet (Afrique du Sud)

Fastjet Plc est un holding basé en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud qui gère un groupe de transporteurs à bas prix opérant en Afrique. L’objectif de la société est de devenir la première compagnie aérienne panafricaine low cost. Les vols sous le nom de Fastjet ont commencé en novembre 2012 en Tanzanie. Fastjet Zimbabwe a entamé ses vols en octobre 2015, et Fastjet Mozambique en novembre 2017. En février 2018, la compagnie aérienne exploite quatre appareils Embraer E145 à travers l’Afrique orientale et australe. Elle a transporté plus de 2,5 millions de passagers avec une performance globale de 90 % de ponctualité.

9. Egyptair (Égypte)

EgyptAir est l’un des plus grands transporteurs du continent africain. Son réseau comprend de vastes services réguliers nationaux et régionaux de transport de passagers et de fret en Égypte et en Afrique, ainsi que des services internationaux vers l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord. La compagnie égyptienne devient membre de Star Alliance en juillet 2008. EgyptAir Cargo dessert l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

8. FlySafair (Afrique du Sud)

FlySafair est une compagnie aérienne sud-africaine à bas prix basée à Johannesburg. Elle se spécialise dans les vols intérieurs en Afrique du Sud, desservant plus de cinq destinations différentes à travers le pays. La compagnie aérienne a commencé à opérer en octobre 2014. FlySafair possède des hubs basés à l’aéroport international du Cap (CPT), l’aéroport international OR Tambo (JNB) et l’aéroport international King Shaka (DUR). Avec une flotte composée de 16 Boeing, FlySafair dessert 7 destinations intérieures en Afrique du Sud.

7. Rwandair (Rwanda)

RwandAir dessert actuellement plus de 30 destinations en Afrique occidentale, centrale, orientale et australe, au Moyen-Orient, en Asie et en Europe. Avec l’aéroport international de Kigali (KGL) comme plaque tournante, la compagnie rwandaise est l’une des compagnies à la croissance la plus rapide. Elle possède l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes de toute l’Afrique.

6. Air Seychelles (Les Seychelles)

Air Seychelles est la compagnie aérienne nationale des Seychelles. Elle a son siège sur l’île de Mahé. La compagnie aérienne dessert des destinations dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie centrale et orientale. Air Seychelles a été créée en 1978 et n’assurait initialement que des vols intérieurs. En 1983, la compagnie a lancé ses premiers vols internationaux vers Francfort et Londres. Au fil des ans, la compagnie a construit son réseau de lignes internationales et dessert désormais plusieurs pays en dehors des Seychelles. En 2014, Air Seychelles a reçu la prestigieuse note de quatre étoiles de la part de Skytrax, ainsi que des hommages pour sa classe affaires et son personnel de cabine de la part des World Travel Awards.

5. Air Mauritius (Île Maurice)

Air Mauritius est le transporteur national de l’île Maurice. Elle est basée à l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam de Port Louis. Cette compagnie, quatrième plus grand transporteur en Afrique subsaharienne, a commencé ses opérations en 1972 sous le nom d’Air Mauritius ltd. Les passagers peuvent rejoindre directement 23 destinations, et plus de 100 autres avec les partenaires de la compagnie.

4. Royal Air Maroc (Maroc)

Royal Air Maroc est la plus grande compagnie aérienne du Maroc. Elle a été fondée en juillet 1953, suite à la de la fusion d’Air Maroc et d’Air Atlas. La compagnie a son siège à l’aéroport de Casablanca-Anfa, mais son aéroport pivot est l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. RAM exploite des vols moyen et long-courriers et dessert plus de 100 destinations dans le monde, notamment des pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et du Moyen-Orient.

3. Kenya Airways (Kenya)

Kenya Airways est l’une des plus grandes compagnies aériennes d’Afrique. Elle dessert des destinations de premier ordre dans le monde entier. La compagnie s’est énormément développée depuis sa création et continue de prospérer dans le ciel africain. Avec son personnel amical et prévenant, il n’est pas étonnant que Kenya Airways ait remporté le World Travel Award 2016 et 2017 de la meilleure compagnie aérienne d’Afrique. Également connue sous le nom de « fierté de l’Afrique », la compagnie a beaucoup contribué à élever les normes de l’aviation africaine grâce à l’excellence de son service.

2. South African Airways (Afrique du Sud)

South African Airways (SAA) est la compagnie nationale de l’Afrique du Sud. Elle se classe parmi les plus grandes compagnies aériennes du continent africain. La compagnie est détenue à 100 % par le l’État sud-africain et exploite un vaste réseau de services dans toute l’Afrique. Elle propose également des services internationaux vers l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Asie, l’Australie et l’Europe. SAA est devenue membre de Star Alliance en 2006.

1. Ethiopian Airlines (Éthiopie)

Ethiopian Airlines est la compagnie aérienne nationale de l’Éthiopie, basée à Addis-Abeba. Elle dessert plus de 60 destinations internationales en Afrique, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. En outre, elle exploite un vaste réseau de fret national et international. Ethiopian Airlines est devenue membre de Star Alliance en décembre 2011.

À noter que la cérémonie des World Airline Awards 2022 se tiendra à Londres en septembre 2022.