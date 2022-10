Top 10 des joueurs les mieux payés en 2022

Le magazine économique américain « Forbes » a établi le classement des footballeurs les mieux payés au monde. Ce n’est plus Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo qui a le plus gros revenant au monde, mais plutôt un jeune joueur qui ne dépasse pas encore les 23 ans.

Depuis 2014, le Portugais Cristiano Ronaldo et l’Argentin Lionel Messi occupaient chaque année les deux premières places des footballeurs les mieux payés au monde. Mais la fin de règne se profile à l’horizon pour les deux légendes de football lors des deux dernières décennies. Ils sont en passe de céder leurs places aux étoiles montantes. Non-seulement concernant les revenus, mais aussi sur le plan footbalistique.

En effet, de jeunes joueurs, que les observateurs leur prédisent un avenir radieux, devraient dominer le classement des footballeurs les mieux payés au monde. On cite notamment la star du PSG, Kylien Mbappé, et celle de Manchester City, Herling Haaland. Respectivement à 23 ans et à 22 ans, ils touchent déjà des salaires faramineux.

Mbappé en tête, Messi et CR7 sur le podium, Salah l’unique footballeur Arabe qu’y figure

Le magazine économique américain « Forbes » a établi le classement des footballeurs les mieux payés au monde. En tête du classement, on trouve Kylian Mbappé.

En effet, l’étoile montante du football français a eu droit à un nouveau contrat avec le PSG il y a quelques mois. Visiblement, il a bénéficié d’une valorisation salariale conséquente. « Forbes » estime que le jeune attaquant des « Bleus » gagne 120 millions de Dollars à partir de la saison en cours. Et pourtant, il ne dépasse pas encore 23 ans.

Lionel Messi (35 ans) vient en 2e position. L’Argentin devrait gagner 110 millions de dollars cette saison (dont 55 millions de dollars de revenus extra-sportifs). Cristiano Ronaldo complète le podium. Le Portugais de 37 ans devrait empocher 100 millions de dollars (dont 60 millions de dollars de revenus extra-sportifs).

En 4e position, on trouve la star brésilienne Neymar. Ce dernier gagne un revenu de 87 millions de dollars (dont 22 millions de dollars extra-sportifs). L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah est le seul joueur Arabe à figurer dans le top 10. Il occupe la 5e position avec 53 millions de dollars comme revenu (dont 18 millions de dollars extra-sportif).

Herling Haaland (Man City), Robert Lwandowski (FC Barcelone), Eden Hasard (Real Madrid) et Andrès Iniesta (Vissel Kobe) les suivent avec des revenus respectivement de 39, 35, 31 et 30 millions de dollars.

Enfin, le milieu de terrain de Manchester City Kevin De Bruyne complète le top 10. Ses revenu sont estimés de 29 millions de dollars.

Au total, les dix footballeurs les mieux payés au monde cette année devraient toucher 652 millions de dollars de revenus avant impôts (un record !), soit une hausse de 11 % par rapport aux 585 millions de dollars de l’année dernière. Les trois premiers du classement représentent à eux seuls plus de 50 % de ces revenus.