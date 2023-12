TOP 10 des clips les plus vus sur YouTube France en 2023 : Soolking décroche la 1re place

Une nouvelle distinction pour la star de la musique algérienne, Soolking. Un clip de l’artiste de 33 ans a hérité de la première place du podium des clips les plus visionnés en France en 2023.

En effet, YouTube France a dévoilé le Top 10 des clips les plus vus lors de cette année en Hexagone. Et c’est « Casanova », le duo de Soolking avec l’artiste Ibrahima Diakité, dit Gazo, qui a hérité de la première place avec plus de 95 millions de vues sur la plateforme YouTube.

Un chiffre qui atteste de la réussite phénoménale que ce son a connu durant l’été 2023. Sur toutes les lèvres, le succès de la chanson d’Abderraouf Derradji s’est conjugué au-delà des rythmes pour toucher cet autre créneau de la création artistique.

Dépassant de loin le clip classé deuxième de ce Top 10, Soolking maintient sa vitesse de croisière, « ne déconne pas » et décolle.

🖥️ | YouTube dévoile le top 10 des clips de musique les plus vus sur YouTube en France en 2023 ! 1. Soolking ft. Gazo, ‘Casanova’

2. SDM, ‘Bolide Allemand’

3. Gaulois ft. Ninho, ‘Jolie’

4. Jul, ‘La faille’

5. Heuss L’Enfoiré ft. Gazo, ‘Saiyan’

6. Aya Nakamura, ‘Baby’

7.… pic.twitter.com/LLvcefDon7 — Booska-P (@booska_p) December 7, 2023

