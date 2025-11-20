Tomorrow’s Leaders : des bourses d’excellence américaines ouvertes aux jeunes Algériens

Le programme Tomorrow’s Leaders, financé par l’initiative MEPI, lance son appel à candidature pour l’obtention de bourses d’études universitaires complètes. Cette bourse d’excellence couvre la totalité des frais pour un cursus pour des établissements partenaires américains en Égypte ou au Liban.

Ce programme a pour mission de développer une nouvelle génération d’acteurs du changement. L’opportunité s’adresse aux élèves qui sont actuellement en terminale et aux récents diplômés des baccalauréats, à condition qu’ils possèdent une solide compétence en anglais et qu’ils manifestent un engagement fort et un potentiel de leadership au sein de leurs communautés.

L’ambassade des États-Unis en Algérie informe que les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 25 novembre 2025.

Qui sont les candidats éligibles à ces nouvelles bourses américaines ?

Les candidatures sont exclusivement ouvertes aux citoyens des pays suivants : Algérie, Bahreïn, Égypte, Irak, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Gaza et Yémen. Il est important de noter que les citoyens américains et les résidents permanents légaux des États-Unis ne sont pas éligibles.

Le programme cible principalement les élèves actuellement en terminale ou ceux ayant obtenu leur baccalauréat en 2025. Une exception est faite pour les candidats originaires d’Irak, de Libye, de Syrie, de Cisjordanie/Gaza et du Yémen, pour qui la promotion 2024 est également admissible. Les élèves en cours de scolarité doivent, par ailleurs, s’engager à maintenir un excellent niveau académique jusqu’à l’obtention de leur diplôme.

Pour être considérés, les postulants doivent démontrer de solides qualifications académiques, ainsi qu’une grande maturité, flexibilité, et un potentiel de leadership avéré. Une maîtrise exemplaire de l’anglais est essentielle, comme en témoigne l’exigence d’un score minimum de 80 au TOEFL iBT, obtenu dans les deux ans précédant la date d’admission prévue en août 2026.

Comment postuler au programme Tomorrow’s Leaders ?

« Vous rêvez de poursuivre vos études universitaires à l’étranger ? Le programme Tomorrow’s Leaders (Leaders de Demain) du MEPI offre une bourse d’études entièrement financée pour étudier dans des universités américaines en Égypte ou au Liban. Les candidats admissibles sont les élèves de terminale ou les récents diplômés du secondaire qui possèdent une solide maîtrise de l’anglais et le potentiel pour devenir des leaders au sein de leurs communautés.« , explique l’ambassade américaine dans son communiqué.

Enfin, le programme étant axé sur le mérite économique, les candidats doivent impérativement démontrer un besoin financier et être en mesure de fournir les justificatifs requis, tout en étant disponibles pour commencer leur cursus en août 2026.

L’ambassade des États-Unis à Alger informe que les candidats intéressés par cette initiative sont appelés à soumettre leurs dossiers avant le 25 novembre 2025. Les inscriptions se font sur le site officiel du programme Tomorrow’s Leaders (cliquer ici).

