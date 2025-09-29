Tomorrow’s Leaders 2026 : des bourses américaines prestigieuses ouvertes aux étudiants algériens

L’ambassade des USA en Algérie annonce le lancement du prestigieux programme Tomorrow’s leaders. Parrainé par l’initiative de partenariat entre les États-Unis et le Moyen-Orient, ce programme offre des bourses d’études complètes et une formation intensive en leadership aux jeunes talents hautement motivés de la région MENA.

Le programme s’appuie sur un partenariat avec des institutions américaines de premier plan dans la région, notamment l’Université américaine du Caire, l’Université américaine de Beyrouth et l’Université libano-américaine. Il vise à bâtir un réseau dynamique de futurs acteurs du changement.

Au-delà de l’excellence académique, les participants s’engagent dans des stages, du bénévolat et dans des ateliers de leadership. Les étudiants du premier cycle bénéficient également de la possibilité d’étudier un semestre aux États-Unis.

Tomorrow’s Leaders 2026/2027 : les candidatures désormais ouvertes

Le programme est exclusivement réservé aux citoyens Algérie, Bahreïn, Égypte, Irak, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Cisjordanie/Gaza et Yémen. Il est important de noter que les résidents permanents légaux aux USA ne sont pas admissibles à ce programme.

Les candidats au programme de premier cycle doivent être des élèves actuels du secondaire ou avoir obtenu leur brevet en 2025. Tous doivent présenter de solides références académiques, faire preuve de maturité et de potentiel de leadership, être en mesure de commencer le programme en août 2026. Une maîtrise de l’anglais est obligatoire, attestée par un score minimum de 80 au TOEFL iBT.

Par ailleurs, ce programme est spécifiquement conçu pour les étudiants financièrement méritants. Par conséquent, tous les postulants doivent impérativement justifier d’un besoin financier et fournir les documents requis pour prouver leur situation. Ce critère est essentiel pour l’admissibilité à la bourse.

Voici les erreurs à éviter pour participer au programme Tomorrow’s Leaders 2026/2027

Pour garantir la validité de votre candidature, vous devez être minutieux et intègre. Évitez les erreurs courantes comme soumettre un dossier avec des sections incomplètes ou avec des documents manquants. Si vos documents ne sont pas en anglais, une traduction officielle est obligatoire.

Concernant le contenu de la candidature, assurez-vous que les dissertations sont originales et qu’elles répondent directement aux questions posées, et qu’elles témoignent d’un lien sincère avec la mission du programme. Toute fausse déclaration dans le dossier entraînera une disqualification immédiate.

Enfin, vous ne précipitez pas ! Commencez tôt pour peaufiner votre dossier. Les étudiants diplômés postulant à l’AUB ou à l’AUC doivent soumettre deux dossiers distincts.

